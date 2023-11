Nonostante l'aumento complessivo del reddito reale delle famiglie pro capite, la situazione tra i paesi dell'OCSE è altalenante. Dei 21 paesi per i quali sono disponibili dati, 11 hanno registrato un aumento nel secondo trimestre del 2023, mentre dieci hanno registrato una diminuzione. Tra le economie del G7, il reddito reale delle famiglie pro capite è aumentato in tutti i paesi per i quali sono disponibili i dati, ad eccezione dell'Italia. Il Canada ha registrato il maggior aumento del reddito reale delle famiglie pro capite (1,2%), trainato dalla crescita della retribuzione dei dipendenti e dei lavoratori autonomi, che ha in parte invertito la diminuzione del primo trimestre del 2023. Il secondo maggiore aumento è stato registrato nel Regno Unito (0,9%), trainato dall'aumento dei sussidi sociali e, in misura minore, dalla retribuzione dei dipendenti. D'altro canto, negli Stati Uniti, la crescita del reddito reale delle famiglie pro capite è rallentata allo 0,5% nel secondo trimestre del 2023 rispetto al 2,3% del trimestre precedente.

Questo è quanto dichiarato oggi dall'OCSE nel rapporto

Crescita e benessere economico: Secondo trimestre 2023:

www.oecd.org/sdd/na/Growth-and-economic-well-being-oecd-11-2023.pdf

Praticamente, un assist per le opposizioni. Questo il commento del Partito Democratico:Il reddito delle famiglie italiane è sceso dello 0,3% nel secondo trimestre del 2023. Lo certifica l'OCSE, spiegando come nello stesso periodo negli altri Paesi sviluppati sia invece cresciuto dello 0,5%. E sia cresciuto in tutti i paesi del G7 tranne che da noi. Governo #Meloni, quando avete finito di giocare ai costituzionalisti, di inventarvi ogni giorno nemici immaginari, di combattere contro i mulini a vento, ci sarebbero da dare risposte ad un'Italia sempre più povera. Alla favola del Paese in ripresa non ci crede più nessuno.

Questo è il commento del Movimento 5 Stelle:Ecco i veri risultati di un anno con Giorgia Meloni e non c'è assolutamente niente da festeggiare. Il reddito delle famiglie aumenta quasi in tutti i principali Paesi, ma in Italia addirittura diminuisce. Come contrasta il Governo questo triste primato? Dice sì al salario minimo per alzare gli stipendi? Assolutamente no. Piuttosto riempie la Manovra di nuove tasse per oltre 2 miliardi e di tagli alle pensioni. La strada giusta... se sei antitaliano. (Giuseppe Conte)