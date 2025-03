L’8 marzo 2025, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Savoia Regency Hotel di Bologna ospiterà un evento straordinario, che unisce spettacolo, moda e solidarietà. Una cena di beneficenza pensata per sensibilizzare e raccogliere fondi a favore della lotta contro il cancro, con il sostegno di grandi nomi dello spettacolo, dello sport e della cultura.

Un’Associazione dal Cuore Grande

L'evento è promosso da un’associazione che porta avanti una missione nobile: supportare le donne nella prevenzione e nella lotta contro il cancro, offrendo aiuto concreto e speranza a chi affronta questa difficile battaglia. Un principio così importante che noi di Communication & PR siamo profondamente grati alla presidente dell’associazione e a tutti gli artisti che hanno deciso di sostenere questa causa.

Maria Rossi: Il Cuore Comico della Serata

Tra i protagonisti della serata ci sarà Maria Rossi, cabarettista, attrice e autrice, da sempre impegnata in eventi benefici. Con la sua innata comicità e la sua grande sensibilità, Maria ha più volte ribadito quanto sia fondamentale la prevenzione per le donne. E quale giorno migliore per ricordarlo se non l’8 marzo? La sua presenza sarà un momento di leggerezza e riflessione, perché ridere è importante, ma lo è ancora di più sostenere chi combatte.

Arte, Moda e Musica per una Causa Importante

Sul palco si alterneranno ospiti d’eccezione, tra cui Chiara Sani, Ester Balassini, Franco Colomba, Beppe Signori e Marino Bartoletti, oltre all’influencer Sabrina Fashionist. La serata vedrà anche esibizioni musicali di Paolo Mengoli, Andrea Mingardi e del gruppo Suore Bologna, oltre a un DJ set curato da Davide Zini e Marco Gabrielli. Un momento particolarmente emozionante sarà la sfilata di moda firmata Angela Mele Milano e Pin Up Star, che presenteranno la collezione primavera-estate 2025. A rendere la passerella ancora più speciale saranno le modelle d’eccezione: donne che stanno affrontando o hanno affrontato la malattia, simbolo di forza e rinascita.

Un’Occasione per Fare la Differenza

L’evento sarà condotto dal giornalista Giuseppe Tassi e immortalato dal fotografo ufficiale Marco Isola (Isolapress). Per partecipare alla cena è prevista una donazione minima di 65 euro, che include aperitivo e cena. Un piccolo contributo per un grande gesto di solidarietà.

Noi di Communication & PR siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa e invitiamo tutti a partecipare. Perché insieme possiamo fare la differenza. Vi aspettiamo!

📅 Data: 8 marzo 2025

📍 Luogo: Savoia Regency Hotel, Bologna

🕢 Orario: 19:30

📞 Info e prenotazioni tavoli: 3482815501 (Mara)