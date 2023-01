È ripreso il campionato e anche il Milan ha ripreso la sua rincorsa al Napoli con il successo in trasferta sul campo della Salernitana e si porta a 36 punti, a -5 dalla capolista Napoli.

Dopo averci provato al 5' con il tiro respinto da Ochoa, Leao al 10' si ripresenta a tu per tu con il portiere avversario, ma stavolta lo aggira e deposita la palla in porta con un rasoterra angolato dalla sinistra, portando il risultato per i rossoneri sull'1-0.

Il Milan raddoppia dopo 5 minuti, con Diaz che in area appoggia all'accorrente Tonali che dal limite supera di nuovo Ochoa, che avrà modo di rifarsi nei minuti successivi con diversi interventi che impediscono al Milan di portarsi sul 3-0

Il Milan gioca cercando di saltare il centrocampo con lanci lunghi e precisi verso le punte. La Salernitana, in tal modo non riesce a fare pressing tenendo la squadra corta e la difesa si trova sempre impreparata nel gestire i dai e vai di Leao e Giroud supportati di volta in volta da Tonali o Diaz.

Nicola non è riuscito a risolvere il problema nel corso della gara e l'undici di Pioli ha più di una possibilità per chiudere la gara, ma il neo portiere messicano è un ostacolo difficile da superare. Ci riesce al 60' ma Diaz è in fuorigioco.

A dieci dal termine, Ochoa si conferma in ottima giornata, con una doppia respinta su Giroud e De Ketelaere e sulla ripartenza Bonazzoli riporta in partita la Salernitana con una rete sul secondo palo, finalizzando un traversone di Coulibaly.

Ma è ancora il Milan a sfiorare il gol nel finale, con Ochoa che conclude la sua splendida prima gara in Serire A respingendo su una maldestra deviazione verso la sua porta di un compagno, poi deviando in tuffo un tiro dal limite di De Ketelaere indirizzato al sette.

Crediti immagine: twitter.com/davidecalabria2/status/1610652939722592258