Sugli oltre 6 Km del circuito cittadino di Gedda per il GP dell'Arabia Saudita, penultima gara del 2021 per il mondiale di Formula 1, il più veloce nelle libere del venerdì è stato Lewis Hamilton (Mercedes) con il tempo di 1:29.018. Il sette volte campione del mondo ha superato per 61 millesimi il compagno di squadra Bottas e per 81 millesimi l'AlphaTauri di Pierre Gasly.

Solo quarto tempo, con quasi 2 decimi di distacco per Max Verstappen (Red Bull), anche se va ricordato che la seconda sessione di libere è terminata con 5 minuti di anticipo a causa della bandiera rossa seguita all'incidente causato dal ferrarista Leclerc, che ha quasi distrutto la sua vettura schiantandosi a 240 Km/h alla curva 22, uno dei punti critici del tracciato su cui le monoposto di Formula 1 corrono per la prima volta in assoluto.

Con un ritardo intorno al mezzo secondo, a seguire troviamo le due Alpine Alonso e Ocon che precedono l'altra Ferrari di Sainz, che ha girato praticamente sui tempi delle vetture della scuderia francese, così come l'altra AlphaTauri di Yuki Tsunoda.

Con un ritardo di oltre 7 decimi la RedBull di Sergio Perez e la Ferrari di Leclerc.

Charles Leclerc went off into the barriers at Turn 22, causing an early end to FP2



Thankfully he was able to get out of the car himself and confirm he was ok#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/wif6Pau2N4 — Formula 1 (@F1) December 3, 2021

Dato che Verstappen precede Hamilton di otto punti a due gare dalla fine della stagione, per l'olandese è sufficiente arrivare dietro al rivale per guadagnarsi il titolo mondiale, mentre per Hamiton è comunque necessario arrivargli davanti. E per rimanere nell'ambito dell'ovvio, per entrambi è infine necessario fare punti, per non compromettere le chance nell'ultima gara, il gran premio che si corre tra una settimana ad Abu Dhabi, la capitale dei cosiddetti emiratini.



In ogni caso, al di là di eventuali strategie e/o miglioramenti di assetto nelle prossime ore, la Mercedes questo venerdì è sembrata migliore della Red Bull durante la simulazione gara.

Sabato le qualifiche inizieranno a partire dalle ore 18:00.





Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1466827894748073987