Il nuovo singolo dell’artista nato in Albania e cresciuto in Emilia.

Pose è il titolo del nuovo brano di Blake Religion, in un'epoca dove ogni emozione positiva o negativa, è fermata in una fotografia.

«Foto con me, con le tue amiche ed una da sola POSE. Una con il pet, una nel club ed una per la mia ex, POSE». Blake Religion

In queste due righe sono racchiuse le vite di molti adolescenti di oggi che, smartphone sempre alla mano, immortalano ogni attimo della loro esistenza. Questo pezzo nasce per diventare colonna sonora «di tutte le foto e video dei loro momenti migliori per guardarli in un unico video trend, POSE!»





Radiodate: 29 aprile 2022

Etichetta: Orangle srl



Blake Religion, pseudonimo di Xhulio Brakaj è un artista nato in Albania e residente dall’età di un anno a Rimini, città dove è cresciuto e ha passato gran parte della sua infanzia. Tra il 2015 e il 2016 inizia la propria attività in ambito musicale caricando alcuni video che lo riprendono mentre canta su Youtube. I filmati riscuotono un piccolo successo fra le strade del suo quartiere e Blake entra in contatto con altri due emergenti della zona, fra cui Random, con i quali inizia a collaborare, coinvolgendoli nel progetto YAA RECORDS. Attualmente collabora con l’etichetta Orangle Records, ha pubblicato il brano “Scacco matto” in collaborazione con Mido. Il 28 gennaio 2022 ha pubblicato “Occhi su di me”, in collaborazione con MamboLosco. Entrambi i brani sono finiti all’interno dell’editoriale “Novità Rap Italiano” e “New Music Daily” su Apple Music.