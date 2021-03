Sostengo da anni la necessità di incentivare in Italia l'assistenza ai malati in genere e in particolare a quelli terminali.

Gli ammalati specialmente i più fragili, devono essere assistiti da personale specializzato e quando possibile tra le mure domestiche, tra i loro affetti e, perché no, tra i loro animali domestici.

Bisogna rendere umana la medicina e preparare medici e operatori sanitari a questa "umanizzazione".

Spesso, una semplice carezza può fare molto di più di tante fredde cure ospedaliere". Ognuno di noi vorrebbe questo pensando a sé. Ho purtroppo visto colleghi, anche i più duri in corsia, diventare fragili e impotenti di fronte ad eventi patologici.

Le cure palliative, la terapia del dolore e ogni miglioramento che la sanità Italiana riesca ad offrire a casa dell'ammalato è e sarà sempre un "traguardo di civiltà".

Le cure palliative sono definite dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) «un approccio che migliora la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie che si trovano ad affrontare le problematiche associate a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza per mezzo di una identificazione precoce e di un ottimale trattamento del dolore e delle altre problematiche di natura fisica, psicofisica e spirituale».

Secondo i senatori Mariolina Castellone e Pino Pisani, firmatari della risoluzione approvata: "è necessario più che mai promuovere le cure palliative e la terapia del dolore in una forma organica di assistenza domiciliare con interventi di base, coordinati con il medico di famiglia, e interventi di equipe specialistica. E' chiaro che in quest'ottica si rende necessario incrementare i bilanci regionali per assicurare entro tre anni standard minimi di assistenza domiciliare”. Sul fronte della formazione "abbiamo chiesto una rimodulazione dei corsi di laurea per incrementare i crediti dedicati alle cure palliative e l'istituzione di appositi master di primo e secondo livello".

La senatrice Paola Binetti prima firmataria del documento insieme a Castellone e Pisani sottolinea che “A 11 anni dalla approvazione della legge sulle Cure palliative - spiega la parlamentare Udc - abbiamo voluto riproporne i contenuti essenziali, attuandoli alla luce della drammatica esperienza a cui la Pandemia ci ha obbligato da oltre un anno. Anche il Ministro Speranza, intervenendo questa mattina alla riunione congiunta delle due Commissioni , si è riferito alle Cure palliative come un indicatore concreto della civiltà di un Paese, che non lascia sole le persone malate».

La mozione, spiega Binetti, “prevede 25 impegni” per il Governo tra cui



l'apertura della Scuola di specializzazione in Cure Palliative;

la diffusione non solo negli Hospice, ma in tutte le strutture in cui sono accolte persone anziane, e anche a domicilio.

La senatrice Udc sottolinea che si tratta «di farmaci che aiutano a controllare il dolore, ma anche di quell'insieme di cure di cui sono parte integrante i rapporti umani: quelli con i familiari e quelli con il personale sanitario, compresi gli psicologi. Ma che includono anche quell'insieme di misure che addolciscono la vita di una persona consapevole del fatto che la fine si avvicina, ma vuole continuare a vivere accanto alle persone che ama, con la musica che lo accompagna e con la certezza che medici ed infermieri faranno comunque di tutto per alleggerirne dolori e sofferenze, rispettando la sua dignità personale fino all'ultimo momento».



Qui è possibile scaricare il testo completo della risoluzione:

drive.google.com/file/d/1ihpSrI_u7PBCqvIA3WQ6yOAHPyXYdSR8/view?usp=sharing



