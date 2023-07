È euforica la platea dei ragazzi del “Giffoni Film Festival”, per l’anteprima di “Blanca 2”, secondo capitolo della serie di successo prodotta da Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction, in arrivo dal 5 ottobre, su Rai 1, per la regia di Jan Maria Michelini e Michele Soavi. Alla presenza delle protagoniste, Maria Chiara Giannetta e Sara Ciocca, vengono svelate le primissime immagini della nuova stagione, commentate dalle parole delle protagoniste: “In questa stagione, Blanca è una ragazza che vuole crescere, alza l’asticella degli obiettivi che vuole raggiungere e dei limiti che vuole toccare, fino a farsi male, per poi imparare la lezione, perché è testarda”. Giannetta dice di aver imparato molto dal personaggio di Blanca, anche questa volta: “Quest'anno, con Blanca, ho capito dove si può arrivare a cercare di capire, fin dove ci si può spingere” e aggiunge “Le seconde stagioni sono molto stimolanti, perché alzano il livello dei personaggi. Esplorare tante sfere di un personaggio come se fosse la quotidianità di una persona”.

I giffoner guardano, con curiosità ed emozione, le prime immagini svelate della seconda stagione, un confronto intenso tra Blanca (Giannetta) e Lucia (Ciocca), sul superare le difficoltà della vita, che culmina con l’affermazione della protagonista “La vita non è aspettare che passi la tempesta. È imparare a ballare sotto la pioggia”. Sempre sulla capacità di poter superare i propri limiti, Giannetta afferma: “I limiti ci sono, ma non dobbiamo fermarci prima di conoscerli, perché, poi, scopriamo che, magari, possiamo superarli”.

Quanto c’è di voi, nei vostri personaggi, nella serie, chiede la giuria di Giffoni: se, per Maria Chiara, è il suo essere ribelle “L'essere fuori dalle righe di Blanca è molto mio”. Per Sara, è il suo rapporto con la musica, chiave fondamentale della sua vita, da sempre e, rivolgendosi ai ragazzi, consiglia “studiate sempre musica, anche se è faticoso. Non abbandonatela mai”.

Novità sulla prossima stagione? Le protagoniste non rivelano molto, ma Giannetta anticipa un passaggio importante dell’attesa “Blanca 2”: “Ci sarà un episodio in cui Blanca avrà a che fare con un'altra persona non vedente e potrà affrontare un'altra realtà”. Per il resto, nella Genova “ostica, grigia, un po’ invernale, ma spettacolare”, come commenta Giannetta, le vicende, assicura, saranno “una vera bomba”.

Spazio anche alle domande, sul loro percorso, le loro aspirazioni, i consigli pratici, per intraprendere una carriera nel mondo della recitazione. “Mi piacerebbe interpretare un personaggio con un lato oscuro da superare, un antieroe”, dice Giannetta, dal canto suo, mentre alla giovanissima Sara Ciocca piacerebbe mettersi alla prova in una interpretazione come quella di Leonardo Di Caprio in “Buon Compleanno Mr. Grape”. Sia Giannetta che Ciocca percepiscono, negativamente, gli sviluppi dell’Intelligenza Artificiale nell’industria, commentando le proteste hollywoodiane “Non credo nell'intelligenza artificiale. Non accetterei, mai, un deep fake di me”, dice Giannetta e concorda portando anche la sua esperienza da doppiatrice “provo, sulla mia pelle, le conseguenze. Non lo farei mai”.