I due incontri nel pomeriggio di sabato per la 17.a giornata di Serie A vedevano impegnate Fiorentina e Juventus, le due squadre al momento più accreditate per raggiungere, se non la vetta del campionato, almeno per un posto nell'Europa che conta.

La Fiorentina era impegnata al Franchi contro la Salernitana, battuta per 4-0. La prima rete è di Bonaventura al 31', con quello che di fatto è il primo tiro in porta della Fiorentina, che sorprende Belec con un tiro di esterno destro. Dopo il vantaggio i viola acquistano sicurezza e dilagano. Al 51', imbeccato da Duncan, Vlahovic supera Belec, non impeccabile, ripetendosi all'84' con una girata di prima finalizzando un fantastico assist di Sottil liberatosi sulla sinistra dopo aver superato in velocità Delli Carri. Al 90' Maleh chiude le marcature depositando in rete una corta respinta del portiere campano.

Con le due reti odierne, Vlahovic diventa, per ora, il secondo miglior realizzatore in Serie A, in un anno solare, negli ultimi 60 anni (meglio di lui solo Ronaldo con 33 reti nel 2020), ed il più giovane calciatore ad arrivare a 15 gol nelle prime 17 partite, dai tempi di Altafini e Angelillo (entrambi nella stagione 1958-1959).



La Juventus, invece, ha affrontato il Venezia in trasferta e non è riuscita ad andare oltre il pareggio per 1-1, perdendo oltretutto Dybala che nei primi minujti è uscito con un ginocchio fasciato. È l'undici di Allegri a sbloccare la partita al 32' con una girata di Morata, su suggerimento dalla sinistra di Pellegrini, che sorprende Romero.

Arriva nel secondo tempo la reazione del Venezia che prima sfiora il pareggio con Busio e poi lo trova al 55' con Aramu che con un forte tiro dal limite dell'area infila Szczesny alla sua destra. La Juve non riesce a reagire, e quando lo fa con Bernardeschi, trova pronto Romero a deviare in angolo.​ L'assalto finale dei bianconeri è più che sterile, con il Venezia che conquista così un punto prezioso e meritatissimo in chiave salvezza.

In classifica, la Fiorentina è quinta a 30 punti, in questo momento -4 dalla zona Champions, due in più della Juventus che segue a Ruota. Il Venezia è quint'ultimo a 16 punti, quattro in più della prima inseguitrice, lo Spezia, che ha però una partita in meno.







