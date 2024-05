I gatti spesso cercano cibo altrove anche con la ciotola piena per diversi motivi: l'istinto di caccia li spinge a esplorare e cercare nuovi cibi; la loro curiosità naturale li porta a indagare altre fonti alimentari; desiderano varietà nella dieta, cercando sapori e texture diverse.

Inoltre, possono evitare la ciotola per il disagio causato dai baffi o a causa di stress da competizione con altri gatti. In alcuni casi, problemi di salute come il diabete possono aumentare l'appetito.

Osservare il loro comportamento e adattare l'alimentazione può migliorare il loro benessere.