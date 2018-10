Sud: l'altra Italia, dallo spopolamento alla cultura.

Negli ultimi 16 anni quasi 2 milioni di persone hanno lasciato il Mezzogiorno, per la precisione 1 milione e 883 mila residenti: la metà giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni, quasi un quinto laureati, il 16% dei quali si è trasferito all’estero.

Se non consideriamo: il mare, il cibo, l' accoglienza e la solarità delle persone, il Sud, ha tutto da invidiare al Nord che galoppa a suon di reddito e di qualità della vita. Che esista una questione meridionale, nel significato economico, politico e culturale della parola, nessuno più lo mette in dubbio, una divergenza che divide in due l'Italia provocando dissimilitudini economiche, sociali e anche morali.