La Sicilia è ancora in Zona Arancione e i tanti che durante l'anno hanno qualcosa da farsi perdonare non possono portare la loro lei o il proprio lui al ristorante per San Valentino.

Per fortuna la soluzione è facile, a portata di delivery e take away, almeno a Palermo, grazie a Locale, osteria contemporanea e cocktail bar d'eccellenza in cui tutto o quasi è siciliano, ovvero locale. Per domenica 14 febbraio lo staff si è inventato "(A) Mare col box". Sui social lo staff con la consueta ironia scrive: "Uomini, quest'anno vi è andata bene, vi faremo da complici: alla vostra cena romantica ci abbiamo pensato noi 😜 (A)mare il nostro box di mare per amare. Festeggia l'amore, sempre.__"

Poi il tono si fa un po' più serio. "Rossi, arancioni, gialli... verde. É il verde in realtà il colore che aspettiamo, colore della ripartenza dopo uno stop, ripartenza reale e definitiva. Nel mentre cerchiamo, come sempre, di adattarci al momento e reagire di conseguenza. Questo è il nostro modo per starvi vicini, sperando che sia l'ultima volta a distanza. Un box per due. (A)mare col box perché questo San Valentino sarà diverso ma bisogna pur sempre trovare un modo per celebrare il sentimento più bello, l'amore. In questo caso con un box tutto a base di pesce".

Ma cosa c'è dentro (A)Mare col box, la proposta di Locale - Palermo per San Valentino 2021?

- Paninetto alla barbabietola salmone e mela🍏verde;

- Insalata di finocchio e gambero 🦐 con crema di mais;

- Ostriche 🦪 crema di lime ed erba cipollina.

- Paccheri con salsa di crostacei 🦞 e crumble agli agrumi.

- Fagottino di orate 🐟 e seppia, scampo fondente e carciofo su crema di patate.

- Dolce Rossa Trancio di torta Red Velvet 😋😍

(A) Mare col box costa 40€. Una bottiglia di Neroluce (Spumante Principi di Butera, Sicilia DOC) in omaggio ogni due box.

LOCALE

Via Francesco Guardione 88, 90139 Palermo

0917932430 - anche Whatsapp - delivery

anche con https://www.socialfood.it/palermo/locale

instagram.com/localepalermo/

https://www.facebook.com/localepalermo/

https://localepalermo.it/

Locale, a Palermo, è un'osteria moderna, perfetta per una cena easy con gli amici e pure per un pranzo in famiglia; è un cocktail bar in cui rilassarsi dopo una giornata di lavoro bevendo qualcosa di buono e gustandosi, perché no, anche un Piattino, una sorta di tapa che mette insieme tradizione siciliana e fantasia... Tra i tanti piattini, ecco Ammare (insalatina di pesce con crema di basilico e spuma di bufala), le Polpettine di Nonna Pina, di carne, con sugo e crostini di pane... Non mancherà mai neanche Caciocavallo Morbido, in tempura con miele siciliano. Quando era stato tolto dal menu, i gestori hanno dovuto sentire troppe lamentele.

Locale, nato nel settembre 2017, è nel cuore di Palermo, a due passi dal Teatro Massimo. Il successo di questo spazio è stato immediato e si consolida con proposte divertenti, anche oggi, in tempo di restrizioni. Qui tutto è locale. Le ispirazioni arrivano da tutto il mondo, ma piatti, cocktail e design sono decisamente palermitani. Aperto dalla mattina alla notte, Locale ha iniziato a farsi notare da chi, tra i giovani palermitani, cercava proposte d'eccellenza e un posto tranquillo per godersele. Poi, pian piano, grazie al passaparola, a Locale hanno iniziato anche da arrivare le famiglie, soprattutto per il pranzo della domenica, che in Sicilia è un vero e proprio rito a cui si inizia a pensare dal lunedì.

Il cocktail bar occupa il pianterreno, al primo piano c'è la zona ristorante, in cui spicca una saletta logicamente chiamata salotto. Perché a Locale si sta come a casa. Gestito dalla famiglia Bellavista, racconta le passioni e le esperienze di chi l'ha creato. Maurizio, il papà, gestisce locali da sempre. A lungo si è occupato di quello del Circolo Ufficiali, a Palermo. Maurizio, il figlio più grande, arriva da esperienze in ristoranti in giro per il mondo (Blue Marlin Ibiza, Londra, Milano), mentre Greta, laureata in disegno industriale, si occupa soprattutto del design e della comunicazione. Ma non solo, perché come sempre in famiglia si fa un po' di tutto, anche solo per il piacere di dare una mano e stare insieme.