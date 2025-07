L'eccellenza italiana della crioterapia approda in Sicilia, a Palermo, con un format già conosciuto in Europa. Al Domina Zagarella di Santa Flavia è infatti aperto da pochi giorni, per tutti e non solo per gli ospiti del resort, 011CRYO, un centro che ha rivoluzionato il concetto di rigenerazione fisica e mentale attraverso il freddo estremo. La nuova sede è un'oasi di benessere dove lusso e scienza si incontrano, dove il relax si fonde con l'energia.



Qui, chi cerca performance, estetica e profondo equilibrio psicofisico trova ora un nuovo punto di riferimento, aperto non solo agli ospiti del resort, ma anche al pubblico esterno, immerso nel fascino della natura mediterranea. In piena espansione, 011CRYO è già presente in diverse città italiane e a Chișinău, in Moldavia.



Il cuore di 011CRYO è il freddo estremo controllato, una tecnologia avanzata che stimola il corpo a reagire in modo positivo: accelera il metabolismo, riduce le infiammazioni, migliora la qualità del sonno, stimola la produzione di endorfine, tonifica i tessuti e favorisce la riduzione localizzata del grasso.



011CRYO va oltre la semplice crioterapia. È un ecosistema di benessere che combina tecnologie d'avanguardia per la tonificazione muscolare, la detossinazione profonda, il drenaggio linfatico, la stimolazione neuromuscolare e la rigenerazione cellulare. Ogni trattamento è personalizzato, pensato per atleti, professionisti sotto stress, performer o semplicemente chi desidera sentirsi meglio, più a lungo.



Vivere qualche ora a 011CRYO, da oggi anche a Santa Flavia, è un'esperienza per tutti, non solo, come dicevamo, per chi soggiorna nel resort che ospita la struttura. E' un'esperienza immersiva e multisensoriale. Il design rilassa, le luci anche, aromi selezionati e musica curata accompagnano ogni trattamento, trasformando ogni seduta in un vero rituale di rinascita. Un viaggio nel benessere del futuro, dove ci si prende cura di sé con stile e consapevolezza.



«Abbiamo creato un'esperienza che prima non esisteva: un connubio esclusivo tra tecnologia, estetica e performance», racconta Alessandro Ricchetti, fondatore di 011CRYO. «Con questa apertura a Santa Flavia, il nostro format si espande verso una nuova dimensione: quella del benessere mediterraneo, vissuto con passione, rigore e stile».



«Siamo felici di ampliare il nostro portafoglio brand con un progetto così innovativo», aggiunge Manuel Dallori di Wonderful Italia, realtà che gestisce brand come Cava e The Beach. «Il benessere si integra perfettamente con ristorazione e intrattenimento, i nostri settori storici. 011CRYO si rivolge a sportivi, a chi vuole dimagrire o recuperare da un infortunio: ha un potenziale enorme».



011CRYO @ Domina Zagarella Sicily - Santa Flavia (Palermo)

https://www.domina.it/hotel/domina-zagarella-sicily/011-cryo/