Angelo Mattu in arte Yozot è il primo rapper al mondo scrivere poesie e testi delle sue canzoni rap e trap in latino classico la lingua antica della sua città Roma, Yozot.

Chiamato anche l'antico romano che rappa nato a Roma il 7 luglio del 1997 fa già scalpore dal 2019 anno in cui ha creato il suo personale stile musicale e poetico usando il latino classico mai sperimentato da nessuno prima, pubblicando nel corso degli anni Album celebri al suo pubblico come Roma Mea, Decadente ed ENPC2021 con pezzi di successo come "Veritas Temporis Filia Est" e "Lvpa Capitolina".

Ora annuncia il suo quarto disco che uscirà il 3 marzo 2023 forse un progetto ancora più innovativo e rivoluzionario con il suo solito stile poetico e classico fuso con le tendenze rap del momento probabilmente il disco della svolta al grande pubblico!