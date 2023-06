Lo scorso sabato 17 giugno ha inaugurato con migliaia di presenze il Ferrara Summer Festival. Una piazza gremita ha salutato il primo ospite in calendario: Peggy Gou, dj sudcoreana, stilista e influencer internazionale. Nel pubblico migliaia di fan, in buona parte provenienti da fuori provincia. Ed è spuntato anche un ironico striscione con la scritta 'Cappellacci al ra-gou', un gioco di parole che incrocia il cognome della cantante al celebre piatto ferrarese e che inoltre richiama la campagna social della deejay dedicata proprio ai prodotti tipici italiani.



L'organizzazione del Ferrara Summer Festival porta la firma di Fabio Marzola, presidente dell'associazione Butterfly e il patrocinio di Comune e Regione Emilia-Romagna. L'evento è stato organizzato in collaborazione con Unconventional Events. Dalla musica alle risate: domenica sera, 18 giugno, è stata la volta di Max Angioni, comico italiano che ha partecipato anche a programmi come Italia's got talent e LOL che ha fatto davvero divertire il pubblico. E ancora, martedì 20 giugno sono andate in scena le canzoni di Umberto Tozzi: il pubblico, all'inizio seduto, non ha potuto far altro che alzarsi e cantare a squarciagola quando Tozzi con la sua band ha intonato successi senza tempo come "Gloria" e "Ti amo". Giovedì 22 è stata invece la volta di Drusilla Foer nel suo show "Eleganzissima".



Nel corso delle prossime settimane al Ferrara Summer Festival sono poi in programma concerti di artisti di livello assoluto come Eros Ramazzotti (05/07), Gianni Morandi (20/07), gli Europe (06/07), i The Lumineers (24/06), i Black Eyed Peas (14/07), Steve Hackett (12/07), Paul Kalkbrenner (08/07), i Modà (23/06), Lazza (09/07), Salmo (28/06) e tanti altri. Tutte le date in ordine cronologico di Ferrara Summer Festival sono elencate qui sotto.



Ferrara Summer Festival: https://www.ferrarasummerfestival.it/

https://www.comune.fe.it/ferrara-rinasce



Tutti gli appuntamenti di Ferrara Summer Festival

https://www.ferrarasummerfestival.it/programma/



Info e biglietti

https://www.ferrarasummerfestival.it/biglietti/

+39 0532 473033 - +39 351 5952501



https://www.ferrarasummerfestival.it/

https://www.instagram.com/ferrarasummerfestival/

https://www.facebook.com/ferrarasummerfestival



Ferrara Summer Festival, cos'è



Ferrara Summer Festival è una manifestazione che punta a proporre Artisti ed Eventi presentando una Rassegna di Spettacoli Musicali, e non, nel periodo estivo all'interno del Centro Storico di Ferrara. La cornice rinascimentale della città di Ferrara crea la suggestione per vivere serate di spettacolo uniche. L'organizzazione del Ferrara Summer Festival porta la firma di Fabio Marzola, presidente dell'associazione Butterfly e il patrocinio di Comune e Regione Emilia-Romagna.



Tutte le date del Ferrara Summer Festival



17.06 - PEGGY GOU

18.06 - MAX ANGIONI

20.06 - UMBERTO TOZZI

22.06 - DRUSILLA FOER

23.06 - MODÀ

24.06 - THE LUMINEERS

28.06 - SALMO

29.06 - NU GENEA & COMA COSE + GINEVRA

30.06 - BIAGIO ANTONACCI

01.07 - TEENAGE DREAM

02.07 - COMFORT FESTIVAL

05.07 - EROS RAMAZZOTTI

06.07 - EUROPE

07.07 - FLUO RUN FERRARA

08.07 - PAUL KALKBRENNER

09.07 - LAZZA

11.07 - GIORGIA

12.07 - STEVE HACKETT

13.07 - I SOLITI IDIOTI

14.07 - BLACK EYED PEAS + PAOLA & CHIARA

15.07 - GUÈ + GEOLIER + ERNIA + SHABLO

16.07 - FIORELLA MANNOIA / DANILO REA

18.07 - GIACOBAZZI & FRIENDS

19.07 - VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90

20.07 - GIANNI MORANDI

21.07 - MADAME