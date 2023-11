"Pacific Coast Highway" è il nuovo singolo dei Rue de Paradis. Questa canzone è il prologo di un album di inediti, che si distingue in un'industria musicale in cui molti artisti spesso si concentrano esclusivamente su singoli o EP.

Il brano è stato inserito nelle playlist di Spotify "All New Rock", seguita da oltre 430.000 followers, e “Fresh Find Italia”. Questo risultato ha dato un'accelerazione significativa agli ascolti, enfatizzando come la qualità e la buona musica abbiano il potere di oltrepassare confini geografici e raggiungere un vasto pubblico.

In "Pacific Coast Highway", i Rue de Paradis dimostrano ancora una volta il loro stile distintivo, abbracciando un accento Southern Rock che cattura l'anima. Le strofe della canzone creano un'atmosfera sonora spensierata che incita ad affrontare il viaggio della vita con leggerezza e consapevolezza. La canzone è destinata a diventare la colonna sonora ideale per un'avventura su strada, grazie alle sue influenze southern rock che si fondono con tocchi elettronici/pop. Il ritornello guida l'ascoltatore verso l'obiettivo di superare ogni ostacolo, riflettendo l'importanza di vivere pienamente il proprio viaggio.

Il singolo "Pacific Coast Highway" racconta una storia unica.

Questo singolo è nato da due situazioni ben precise, ma straordinariamente simili. La musica è emersa dalla rinuncia a un viaggio verso una capitale europea, un rifiuto che ha spinto l'artista a dedicarsi completamente alla sua arte. Il riff di "Pacific Coast Highway" è scaturito improvvisamente la mattina successiva a quel rifiuto, rappresentando un momento di ispirazione irripetibile. Le parole della canzone, invece, sono state scritte in un momento di intimità durante una festa di Capodanno. L'artista ha scelto di sedersi da solo ad un tavolo, lontano dai festeggiamenti con gli amici, per dar vita alle parole di questo brano.

Il brano, registrato, mixato e masterizzato da Nico Odorico agli Angel’s Wings Recording Studio di Udine, è disponibile su tutti i digital store e Spotify, mentre il video, realizzato dal videomaker Simone Vrech, è online sul canale YouTube della band.