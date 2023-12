Sarà ancora l’A.S.T. a garantire il servizio di trasporto pubblico cittadino anche nei primi mesi del nuovo anno.

Il rischio, che a gennaio tutto si bloccasse, è stato evitato grazie all’interlocuzione, che il Sindaco Pippo Midili ha avuto con l’Assessorato regionale alle Infrastrutture, che ha accolto la richiesta dell’Amministrazione comunale di non interrompere bruscamente il rapporto tra A.S.T. e Comune; ma di prorogare per altri 90 giorni il contratto nell’attesa che l’ente locale individui in questi mesi un’alternativa e nel contempo definisca il nuovo Piano delle Linee e del Programma di esercizio da porre a bando con procedura aperta per la scelta del nuovo concessionario del servizio di trasporto pubblico locale.

“Ringrazio l’Assessorato regionale per questa apertura. – ha detto Midili – Il trasporto pubblico è un servizio essenziale ed era inimmaginabile ritrovarci all’improvviso senza i bus, che assicurassero i collegamenti in città”.

“Con la proroga si eviteranno disagi, che sarebbero stati inevitabili, specie per coloro, che vivono in periferia; – aggiunge il neo Assessore allo Sviluppo economico Angelo Maimone – ma nel frattempo occorrerà lavorare subito per individuare una soluzione diversa che consenta di mettere a disposizione dei cittadini un servizio funzionale ed efficiente per far sì che l’uso del bus non sia riservato solo a pochi ma diventi una possibilità da seguire per migliorare la mobilità urbana. In tal senso già da subito ho sollecitato gli uffici preposti a definire il percorso alternativo sfruttando al massimo i tempi concessi da questa proroga”.

Nel frattempo la raccolta dei rifiuti sarà sospesa il giorno di Capodanno e così, come avvenuto a Natale, giorno 2 gennaio vi sarà il doppio conferimento, con gli addetti della Caruter, che ritireranno dunque Umido ed Indifferenziato. I cittadini pertanto la sera di Capodanno potranno conferire entrambe le frazioni ovviamente in modo separato.

Resta invece immutato il calendario per le giornate del 3, 4, 5 e 6 gennaio. L’ufficio Ambiente del Comune ha altresì comunicato che il Centro comunale di raccolta (CCR) di contrada Masseria, rimarrà chiuso nel pomeriggio di domenica 31 e il giorno di Capodanno.