Sembrava un opera impossibile riaprire il Gay Factory Village... dopo le ultime vicessitudini! Eppure l'Art Director di fama internazionale Maximo De Marco, suo creatore, ci e' riuscito!

Riapre Sabato 23 Luglio, il Gay Factory, che si chiamera' Gay Factory Beach! Poiche' sorgera' sul mare, in una nuovissima location, tra Pescara e Francavilla, in via Arielli 74.

Il nuovo Gay Factory Beach sara' caratterizzato da due eventi importanti settimanali, Venerdi' e il Sabato a partire dalle 23.00 con il Beach Party in costume il Venerdi', dove si entrera' solo in costume da mare e con il Fluo Tik Tok Party il sabato, dove bisognera' indossare qualcosa di fluorescente per poter partecipare e dove sara' possibile incontrare alcuni dei volti conosciuti di Tik Tok! Mentre la Domenica dalle 20.00 sara' caratterizzato dall'Aperigay!

Nella nuova location si potranno gustare dei buonissimi Drink, seduti nella favolosa terrazza vip o mangiare hamburgher e patatine fritte, assaggi di pesce, hot dog , cornetti caldi con panna e gelato affogato al caffe'!

Non manchera' lo Store della Maison Maximo, come linea ufficiale e ospiti VIP a sorpresa! Inoltre saranno riservati degli spazi all'aperto per eventuali Brand interessati a farsi conoscere nel mondo GLBTQ+.

Sara' sempre attivo il SOS OMOFOBIA POINT, per denunciare atti di violenza omofobica, con la novita' di uno spazio SAFE SEX POINT in collaborazione con la Pamitex condomerie, per promuovere l'uso del preservativo e del sesso sicuro tra i giovani, per la lotta all'AIDS e alle malattie sessualmente trasmissibili, di cui lo Stato e le istituzioni sembrano essersi completamente dimenticati.

Ma la vera novita' del Gay Factory Beach saranno i matrimoni gay ! Che verranno realizzati curando ogni minimo dettaglio, per immortalare il giorno piu' bello della propria vita! Al Gay Factory infatti, ci si potra' sposare con un unione civile legale e festeggiare il proprio matrimonio, con tanto di ricevimento e torta nunziale e per i piu' esigenti la possibilita' di avere un Testimonials famoso alle proprie nozze!

Art Director e ideatore del Gay Factory Beach, il Premio Cavallo d'Argento RAI e Art Director di fama Mondiale: Maximo De Marco , che e' anche il protagonista della sigla del Gay Factory, con la canzone intitolata “Tormento”, inno all'amore gay e al matrimonio gay, che nel 2001, fece cosi' tanto scalpore in Italia da essere censurato, con un interrogazione Parlamentare! Il video da pochi mesi e' riapparso on line su you tube, dopo ben 20 anni di oscuramento ed ha ricevuto l’Icon Awards, come video cult gay per tutta la comunita’ GLBTQ+.

L'ingresso al Gay Factory Beach sara' aperto a tutti coloro che rispettano la liberta' di amare e sara' con Free Entry!

Ogni evento andra' in onda in diretta live sulla pagina facebook ufficiale: @gayfactoryofficial e tutte le info e novita’ potrete visionarle dal sito ufficiale www.gayfactory.it oppure chiamando il 3206419931.

Il Gay Factory Beach e’ una produzione Canal G Italia & European Gay Network , sotto il Patrocinio morale della SIAE, della Provincia di Chieti e della GETA Gay European Tourism Associations.