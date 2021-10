Tarchiato, naso da pugile, piglio deciso, Steve Bruce è in assoluto l'esatto contrario di ciò che il suo aspetto potrebbe far credere... infatti, è in assoluto il tecnico più gentile, educato e cortese dei club di Premier League. Per la precisione, lo era, visto che nelle scorse ore è stato licenziato dal fondo sovrano saudita che 13 giorni fa è diventato il nuovo proprietario del Newcastle United acquistato per oltre 300 milioni di euro.

Per Bruce, 60 anni, quella di domenica scorsa era stata la sua millesima partita da allenatore, un traguardo amaro perché contrassegnato dalla sconfitta per 3-2 contro il Tottenham.

In attesa di conoscere il nome del nuovo tecnico, Graeme Jones assumerà temporaneamente la guida tecnica della squadra.

Bruce, deluso dal non essere riuscito ad ottenere di più dalla sua esperienza con i Magpies con il 28,87% di vittorie ottenute sul totale delle partite disputate, potrà comunque consolarsi con i circa 8 milioni di sterline che avrebbe ricevuto per lasciare la squadra.

Adesso, già a gennaio, tutti si immaginano che il Pif investirà fiumi di denaro per far diventare il Newcastle una delle big della Premier.