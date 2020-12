È stato pubblicato da Youcanprint agli inizi di questo autunno l'e-book "Formulazione degli spazi fondamentali" di Rosanna Festa, scrittrice di filosofia della scienza. Ha pubblicato per la prima volta nel 2015 "The Phenomenology for the Chemistry", i suoi libri più importanti sono "Funzione e calcolatore. Ambiti, campi, applicazioni" e "Logica sulla base di proprietà generali". Disponibile su Mondadori Store, Amazon e altri ebook Store.