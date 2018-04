Trump risponde a Pechino e annuncia nuovi dazi sulle importazioni di prodotti cinesi per 100 miliardi di dollari

Donald Trump, giovedì ha chiamato in causa i funzionari del Dipartimento del Commercio Usa e ha chiesto loro di individuare le importazioni di prodotti cinesi per un valore di 100 miliardi di dollari su cui aumentare i dazi doganali.

E certamente questo annuncio non è casuale, ma una "ritorsione" all'annuncio di alcuni giorni fa, da parte della Cina, di rispondere alle sanzioni statunitensi sulle importazioni di prodotti cinesi per 50 miliardi di dollari con un analogo provvedimento, che ha interessato alcuni prodotti agricoli, industriali e chimici provenienti dagli Stati Uniti.

In base a quanto dichiarato da Matthew Shay, presidente e amministratore delegato della National Retail Federation, la più grande associazione a livello mondiale che rappresenta gli interessi delle aziende statunitensi che operano nel commercio al dettaglio, quanto sta accadendo va considerato come una vera e propria guerra commerciale che può avvitarsi in una spirale le cui conseguenze potrebbero avere ripercussioni negative sui consumatori finali. Da qui l'invito a Trump a rivedere la propria decisione.

The Fake News Washington Post, Amazon’s “chief lobbyist,” has another (of many) phony headlines, “Trump Defiant As China Adds Trade Penalties.” WRONG! Should read, “Trump Defiant as U.S. Adds Trade Penalties, Will End Barriers And Massive I.P. Theft.” Typically bad reporting!