Pietro Del Vaglio, l'interior designer di fama mondiale premiato tra le eccellenze reali italiane

Una serata incantevole, con il Palazzo Reale da fantastico scenario: tra le Eccellenze Reali, anche Pietro Del Vaglio. Alla lunga serata di premiazioni, organizzata da Alma, con Alessio De Ceglie direttore artistico, ha partecipato anche l'interior designer di fama mondiale con tutto il suo staff dello studio di progettazione PDV Pietro Del Vaglio.

Anche lui, per le sue creazioni, per la sua poesia dell'arredo, per la capacità di essere arrivato con le sue opere anche all'estero, è stato premiato, come vera e propria eccellenza del settore, tra personalità, vip e personaggi dello showbiz.

Il red carpet della serata ha visto sfilare nomi prestigiosi come Alessandro Preziosi, Valeria Marini, Sara Ricci, Alessandro Cecchi Paone, Elisabetta Gregoraci, Emilio Fede, Enzo Gragnaniello, Giuseppe Zeno, Fabio Troiano, Ciro Ferrara e molti altri.

Del Vaglio ha ritirato sul palco il premio, un meraviglioso Albero di Natale in vetro, decorato, e ha partecipato all'aperitivo, tra oltre 500 invitati. I momenti moda hanno visto, tra gli altri, sfilare anche i capi di Bruno Caruso, mentre la serata è stata allietata dal sound dei Sud 58.