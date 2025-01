Immerso in una delle baie più suggestive della costa siciliana, il Mazzarò Sea Palace, parte della collezione VRetreats, ha concluso il restyling delle camere, che ne ha celebrato l’anima mediterranea.

Situato a Taormina, nella baia di Mazzarò, l’hotel è un’oasi esclusiva direttamente sul mare che incanta gli ospiti con una vista mozzafiato sulla costa ionica e sul piccolo golfo circostante. Parte di The Leading Hotels of the World®, il Mazzarò Sea Palace è celebre per la sua posizione privilegiata e l'eleganza senza tempo: ogni angolo della struttura riflette la bellezza di luoghi leggendari, come il Teatro Greco, i sontuosi Palazzi e il vicino Etna.

Il recente progetto di ristrutturazione delle camere realizzato da De.Tales, studio internazionale di architettura e design, ha rispettato la storia e il fascino dell’hotel, ispirandosi alle stanze da letto degli ambienti domestici nobiliari. Definite da morbide volte, le camere si trasformano in alcove lussuose con letti King Size in cui il design moderno si unisce a quello più tradizionale. Mentre le finiture dai toni naturali evocano un’atmosfera mediterranea, i dettagli artigianali in ceramica e pietra lavica delle ampie armadiature e delle scrivanie sono un omaggio all’estetica siciliana. Il layout aperto, le forme organiche degli arredi e degli elementi decorativi rivelano in ogni angolo una suggestiva unicità. L’insieme di tonalità dona alle camere un allure onirico, con i colori neutri che rievocano i toni della spiaggia e quelli più intensi a ricalcare le nuance del mare e della terra.

Il progetto di rinnovo, che si estenderà anche ad ulteriori aree dell’hotel, ha combinato l’energia del design contemporaneo alla placidità della natura siciliana: i materiali nobili e di provenienza locale, l’illuminazione studiata per creare atmosfere suggestive e le opere d’arte, accuratamente selezionate, conferiscono un antico fascino a una struttura che ha già la fortuna di trovarsi in un angolo di paradiso.

Il Mazzarò Sea Palace offre 68 camere, di cui sei suite con piscina privata, tutte con vista mare e dotate di terrazza. Ognuna progettata per garantire il massimo comfort e il più alto livello di privacy. La proposta enogastronomica del Mazzarò Sea Palace, con i ristoranti Blum e Armònia e il bar Almarè, celebra la tradizione siciliana con piatti freschi e stagionali preparati con ingredienti di altissima qualità dallo chef Riccardo Fazio. L’hotel offre anche una piscina panoramica, una palestra e un centro benessere con un’eccellente selezione di trattamenti rilassanti e rigeneranti.

Inoltre, gli ospiti possono usufruire di un servizio concierge altamente qualificato, in grado di soddisfare ogni esigenza, da escursioni private a esperienze gastronomiche uniche, per una vacanza indimenticabile.

La posizione direttamente sul mare e la vicinanza al centro di Taormina fanno del Mazzarò Sea Palace una meta ideale per chi desidera vivere un soggiorno esclusivo, che unisca il lusso contemporaneo alla ricchezza naturale e culturale della Sicilia orientale.