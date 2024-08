In radio il nuovo singolo dell’artista

Dal 16 Luglio in radio e su tutte le piattaforme digitali il brano “Dove non arriva il sole” dell’artista ARYA alias Giorgia Malune, cantante classe 1998, nata in Sardegna. Il brano è scritto, composto e prodotto da Giuseppe Macchitella: un brano pop che parla della difficoltà e delle sfide della vita e dell’amore. Nonostante momenti di difficoltà e smarrimento c’è speranza nella scommessa di un futuro migliore. L’amore ed il sostegno reciproco sono fondamentali per superare le avversità e trovare la luce anche nei momenti più bui.

Giorgia nasce in un paesino in provincia di Nuoro, cominciando prestissimo ad appassionarsi al canto, tanto da partecipare a varie serate musicali paesane e concorsi canori locali. A 11 anni inizia a frequentare il liceo musicale, dove negli anni ha la possibilità di studiare in maniera approfondita la musica e diplomarsi in canto lirico.

Nello stesso periodo, per cinque anni, prende lezioni di flauto traverso e nel 2015 inizia a frequentare un'accademia privata di canto moderno, dove perfezionerà la tecnica vocale. Partecipa a diverse Masterclass di canto, in particolare una svolta da Maria Grazia Fontana e una svolta da Antonio Vandoni, frequentando allo stesso tempo un corso sull'uso dell' autotune e del vocaltract.

Nel 2017 e 2018 partecipa alle selezioni per il talent "Amici" ed "X Factor" riuscendo a passare solo alla seconda fase. Nel 2020 esce il suo primo singolo "Nella mia testa" e viene selezionata per rappresentare la sua Regione al concorso canoro “Il Pilone d'oro", che la vede nuovamente protagonista nell’edizione di quest’anno 2023.

Il suo secondo singolo "Tasche vuote" viene pubblicato nel 2021 e come il precedente viene lanciato su tutti i principali digital stores.

Lo scorso Luglio pubblica, sotto il nome artistico di Arya, il singolo “Spericolata la vita”, scritto sempre da Giuseppe Macchitella, un classico tormentone estivo, dalle sonorità moderne e ritmate che, mescolate alla sua voce intrigante, incuriosiscono l’ascoltatore, abituato a timbri ben diversi su questa tipologia di brano. Mentre il singolo successivo sarà “Cosa mi rimane" dove come spesso accade questo avvenimento lascia indelebili tracce nel cuore, nonostante la rottura ed il definitivo distacco; il titolo riflette lo stato d’animo di chi si interroga chiedendosi cosa possa rimanere alla fine di tutto.

Con Dove non arriva il sole" Arya è attualmente in tour promozionale.