Sanremo, il Premio alla Carriera va a Milva e Sanremo Giovani lo vince Ultimo

La serata del Festival di Sanremo è stata vincente per la quarta volta e lo si deve alla presenza della direzione artistica di Claudio Baglioni che ha saputo tenere testa alla frizzante allegria di Michelle Hunziker e all'apparente timidezza di Pierfrancesco Favino.

Il trio, esibitosi magistralmente in un'alternanza di gag e presentazioni canore appasionate, ha divertito non poco il pubblico. Vince la sezione Sanremo Giovani il 22enne romano Ultimo e nella stessa serata, la penultima, come promesso Claudio Baglioni assegna il Premio Città di Sanremo alla Rossa Pantera di Goro, conosciuta con il nome d'arte Milva.

Purtroppo i fan della cantante non l'hanno vista al Festival perché è stata la figlia a ritirare il premio alla carriera, riportando al pubblico i ringraziamenti della madre ed il suo percorso artistico.