Prolungato l'accordo di collaborazione tra Audi e Bayern Monaco che in origine scadeva al 30 giugno 2025 e che adesso è stato esteso di altri quattro anni, fino al 2029.

Grazie al nuovo accordo, che per il club bavarese prevede un aumento di circa 15 milioni all'anno rispetto al contratto precedentemente, il Bayern Monaco nei prossimi anni incasserà una cifra non lontana dai 500 milioni di euro, secondo il quotidiano Bild, che ha riportato la notizia.

Poiché il nuovo contratto prevede lo sviluppo del marketing a favore del mercato dell'elettrico, tutti i giocatori della prima squadra nel 2020 riceveranno un'Audi e-tron, una vettura completamente elettrica.

Queste le dichiarazioni di rito.

Karl-Heinz Rummenigge, a.d. del Bayern Monaco: «Sono molto contento della rapida estensione della nostra partnership con Audi. Per il Bayern questo accordo rappresenta un importante passo strategico verso il futuro. Bayern e Audi lavorano insieme da oltre un decennio e mezzo in modo serio e vantaggioso per entrambi i marchi. Ora è sicuro che questa collaborazione continuerà per quasi altri 10 anni».

Alexander Seitz, Audi: «Collaborare con il Bayern, uno dei migliori club al mondo con 650 milioni, di cui 135 nella sola Cina, apre nuove opportunità di marketing congiunto, in particolare in Cina, che è il mercato di crescita più importante di Audi».