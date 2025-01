Mercoledì 15 gennaio Israele e Hamas hanno raggiunto a Doha un accordo, con la mediazione di Qatar, Stati Uniti ed Egitto, che prevede il cessate il fuoco, lo scambio di detenuti da attuarsi in tre fasi e l'obiettivo di arrivare alla fine del conflitto. Nella prima fase, che durerà 42 giorni, verranno rilasciati 33 prigionieri israeliani, vivi o morti, detenuti nella Striscia. In cambio, Israele ha accettato di rilasciare un numero concordato di prigionieri palestinesi.

Lo scambio avrà inizio in quello che nell'accordo è stato definito come "Day One", il giorno del cessate il fuoco. Ma al momento non è ancora dato sapere quando entrerà in vigore il cessate il fuoco.

Quattro gli obiettivi:

il cessate il fuoco permanente;

il ritiro delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza;

la ricostruzione di Gaza;

la riapertura dei valichi, la circolazione delle persone e il trasporto delle merci.





Questo è quanto dovrebbe accadere nella prima fase (42 giorni):

1. Cessazione temporanea delle operazioni militari da entrambe le parti e ritiro dell’esercito israeliano verso est dalle “aree altamente popolate lungo il confine in tutte le aree della Striscia di Gaza, inclusa l'asse Netzarim).

2. Cessazione temporanea del traffico aereo (militare e di sorveglianza) nella Striscia di Gaza per dieci ore al giorno e 12 ore nei giorni in cui vengono scambiati i prigionieri.

3. Ritorno degli sfollati ai loro luoghi di residenza. Il settimo giorno (dopo il rilascio di sette dei rapiti), le forze di occupazione israeliane si ritireranno completamente dalla strada costiera Al-Rashid a est fino alla Salah Al-Din Road (l'altra strada che collega il nord al sud lungo il centro della Striscia).

Israele si è impegnato a smantellare completamente i siti e le installazioni militari nella regione. Inizierà così il ritorno degli sfollati ai luoghi di residenza (senza portare armi). Ci sarà libertà illimitata di movimento della popolazione in tutte le aree della Striscia di Gaza e l’ingresso degli aiuti umanitari fin dal primo giorno senza restrizioni.

Il 22° giorno, le forze israeliane si ritireranno dal centro della Striscia di Gaza (in particolare dall’asse Netzarim verso est, dalla Salah al-Din Road fino all’area lungo il confine. Contemporaneamente ci sarà uno smantellamento completo dei siti e delle installazioni militari.

A partire dal primo giorno sarà consentito l'ingresso degli aiuti umanitari (600 camion al giorno, di cui 50 camion di carburante, 300 dei quali nel nord della Striscia di Gaza). Sarà compreso il carburante necessario per il funzionamento delle centrali elettriche, delle attrezzature commerciali e civili necessarie per la rimozione dei detriti e il funzionamento degli ospedali.

Hamas rilascerà 33 prigionieri israeliani, donne (civili e soldati), bambini (sotto i 19 anni, non soldati), adulti (oltre i 50 anni) e civili malati e feriti.

In cambio, Israele rilascerà un certo numero di prigionieri palestinesi. Per ogni donna o bambino liberato da Hamas, Israele rilascerà 30 donne e bambini palestinesi. Tenendo conto degli elenchi forniti da Hamas in base alla priorità del loro arresto. Per ogni adulto rilasciato da Hamas, Israele rilascerà 30 adulti (a cui restano da scontare fino a 15 anni di prigionia), secondo gli elenchi forniti da Hamas in base alla priorità del loro arresto.

Per ogni soldato donna prigioniera rilasciata, Israele rilascerà 50 prigionieri palestinesi (30 condannati all'ergastolo e 20 che scontano altre pene fino a 15 anni di prigione).

Un numero dei prigionieri palestinesi (almeno 100) sarà oggetto di discussione nella seconda fase. Un numero concordato di loro verrà rilasciato ed esiliato all'estero o a Gaza.

Meccanismo di scambio di prigionieri tra le due parti durante la prima fase prevede che il primo giorno Hamas rilascerà tre civili israeliani e il settimo giorno ne rilascerà altri quattro. Successivamente, Hamas rilascerà tre prigionieri israeliani ogni sette giorni, a cominciare dalle donne.

È stato deciso di rilasciare per primi tutti i prigionieri israeliani vivi. Durante la sesta settimana, Hamas rilascerà tutti i prigionieri rimasti in questa fase in cambio del rilascio del numero concordato di prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane. Il rilascio avverrà simultaneamente e secondo le liste fornite da Hamas.

Nella sesta settimana (dopo il rilascio di Hisham al-Sayyid e Avra ​​​​Mengistu, che si aggiungeranno al totale di 33 prigionieri israeliani), Israele rilascerà 47 prigionieri dell'accordo Shalit che sono stati nuovamente arrestati.

Se il numero dei prigionieri israeliani viventi che è previsto il rilascio in questa fase non raggiungerà i 33, il numero sarà completato mediante la restituzione dei corpi di quelle categorie. In cambio, nella sesta settimana, Israele rilascerà tutte le donne e i bambini (sotto i 19 anni e non combattenti) arrestati nella Striscia di Gaza dopo il 7 ottobre.

Israele si è impegnato a non arrestare nuovamente i palestinesi rilasciati sulla base delle stesse accuse e che "la parte israeliana non prenderà l'iniziativa di restituire i prigionieri palestinesi rilasciati per scontare il resto della loro pena". È stato inoltre concordato che ai palestinesi liberati non sarà richiesto di firmare alcun documento come condizione per il loro rilascio.

Entro il sedicesimo giorno inizieranno i negoziati indiretti tra le due parti per concordare le condizioni per l'attuazione della seconda fase, in particolare quelle relative alle modalità dello scambio di prigionieri. I negoziati saranno completati e concordati entro la fine della quinta settimana di questa fase.



Le Nazioni Unite, le sue agenzie e altre organizzazioni continueranno il loro lavoro nel fornire servizi umanitari in tutte le aree della Striscia di Gaza.

A tale scopo contribuiranno a ripristinare le infrastrutture (elettricità, acqua, fognature, comunicazioni e strade) nell’intera Striscia di Gaza e ad introdurre una quantità concordata di attrezzature necessarie per la protezione civile.

Sarà facilitato anche l’ingresso di forniture e beni di prima necessità per gli alloggi degli sfollati che hanno perso la casa durante la guerra. Verranno portate almeno 60.000 roulotte e 200.000 tende.

Dopo il rilascio di tutte le donne soldato israeliane, un certo numero di feriti di Hamas saranno identificati e si recheranno al valico di Rafah per ricevere cure. Inoltre, il numero di viaggiatori, malati e feriti aumenterà attraverso il valico di Rafah, le restrizioni di viaggio verranno rimosse e verrà ripristinata la circolazione delle merci e del commercio.

Si parlerà anche di programmi necessari per la ricostruzione delle case, delle strutture e delle infrastrutture civili distrutte durante la guerra e di come sostenere le vittime, sotto la supervisione di molti paesi e organizzazioni tra cui Egitto, Qatar e Nazioni Unite.

Tutte le misure in questa fase di tregua proseguiranno nella seconda fase finché proseguiranno i negoziati sulle condizioni per la loro attuazione.

L’accordo prevede che Qatar, Stati Uniti ed Egitto faranno ogni sforzo per garantire la continuazione dei negoziati indiretti finché le due parti non raggiungeranno un accordo sulle condizioni per l’attuazione della seconda fase.



Nella seconda fase, anch'essa di 42 giorni, verrà dichiarata una cessazione permanete delle operazioni militari e delle ostilità che inizierà prima dello scambio di prigionieri. Qui stiamo parlando di tutti i prigionieri israeliani rimasti vivi, in cambio del rilascio di un certo numero di prigionieri palestinesi in Israele. In questa fase ci sarà il ritiro completo dell’esercito israeliano dalla Striscia di Gaza.



Nella terza fase, sempre di 42 giorni, è previsto lo scambio di tutti i prigionieri deceduti tra dopo averne determinato le loro ubicazioni e averli identificati.

Si inizierà anche ad attuare il piano di ricostruzione di 3-5 anni per la Striscia di Gaza, compresi alloggi, strutture civili, infrastrutture civili e sostegno alle vittime, sotto la supervisione di paesi e organizzazioni tra cui Egitto, Qatar e Nazioni Unite.



Secondo quanto anticipato dal primo ministro qatariota il cessate il fuoco inizierà da domenica 19 gennaio. A Gaza, la gente festeggia.







Crediti immagine: x.com/realzaidzayn/status/1879587540728258910/photo/1