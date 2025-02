Il #trasportopubblico di Roma è in costante evoluzione, tra anniversari storici, ripristini di servizio e nuovi collegamenti. In questo aggiornamento di Odissea Quotidiana, approfondiamo i temi più rilevanti: il 70° anniversario della #MetroB, il ritorno di tre linee tram, i lavori sulle fermate del #Filobus, le modifiche al capolinea bus di Acilia e l'attivazione della nuova linea #Cotral tra Gaeta e Roma. 🚇🚋🚎🚌

🚇 #MetroB: da Termini all’Esposizione Universale, i 70 anni della metro più antica d’Italia

La storica ferrovia metropolitana dell’E.42 compie 70 anni di servizio, rappresentando un pilastro della mobilità romana. Un'occasione per riflettere sull’evoluzione del trasporto su ferro nella Capitale.

🚋 #ReteTram: da domani tornano in servizio il 5, il 14 e il 19

Dopo anni di attesa, la rete tramviaria di Roma si avvicina al pieno ripristino. Un passo importante per migliorare il trasporto pubblico nella città.

🔌🚎 #Filobus: avviato l’adeguamento delle fermate del Campus Biomedico

Sono iniziati i lavori per rendere accessibili le fermate che saranno servite dalla nuova linea filoviaria 72, un passo avanti verso una mobilità più sostenibile.

🚉🚌 #RomaLido: spostato il capolinea bus di Acilia per lavori

A partire da oggi, dieci linee bus subiranno modifiche alla stazione di Acilia per consentire gli interventi in corso. Variazioni anche per la viabilità di #LidoCentro.

🚌 #Cotral: dal 10 febbraio attiva la nuova linea Gaeta-Roma

Il nuovo collegamento consentirà di raggiungere #TorVergata e la metro A - Anagnina, ampliando l’offerta di mobilità tra la provincia e la Capitale.

#TrasportoPubblico #Mobilità #Roma #OdisseaQuotidiana 🚍🚆