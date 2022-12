Lensa è un app di fotoritocco che mediante l'algoritmo Stable Diffusion è in grado di applicare filtri e creare avatar dei selfie acquisiti da un utilizzatore con il proprio smartphone.

Tanto è il successo che sta incontrando, per la resa delle immagini che riesce a creare, che secondo le stime della società di analisi Sensor Tower, sarebbero 4 milioni le persone nel mondo ad averla scaricato Lensa nei primi giorni di dicembre.

E nello stesso periodo, gli utenti avrebbero speso oltre 8 milioni di dollari per il suo utilizzo... anche grazie al fatto che per la prova gratuita di 7 giorni richiede che venga inserita una carta di credito che se non viene cancellata in tempo fa scattare automaticamente il suo acquisto per la cifra di 29,99 euro.

Un altro punto controverso dell'app è il potenziale utilizzo di opere senza il rispetto dei diritti d'autore.