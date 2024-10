In vista del congresso del 13 dicembre a Barcellona, il consorzio italo-spagnolo-portoghese “XQ the News” lancia una “call for proposal” destinata a studenti e docenti

Il consorzio “XQ EUJOY: European Youth Journalism. The Why of the News” composto dalle aziende editoriali spagnole Octaedro e Fundació Periodisme Plural, dalla portoghese ASPEA e dalle italiane Dataninja e IdeaDinamica, mira a rafforzare il ruolo del giornalismo come strumento educativo e vuole contribuire allo sviluppo di una cittadinanza più critica e informata.

Per questo, in occasione, del congresso internazionale "Giornalismo ed Educazione: il perché delle Notizie nell'Era della disinformazione" che si terrà il 13 dicembre a Barcellona in Spagna, invita gli studenti e docenti italiani alla presentazione di saggi sul grande tema del giornalismo.

In particolare, le proposte dovrebbero riflettere su come il mondo dell’informazione stia cercando di adattarsi ai cambiamenti della società senza perdere la sua essenza di garante dei diritti democratici e il suo potenziale educativo.

La “call for proposals” è aperta a studenti, docenti, professionisti della comunicazione, giornaliste e giornalisti. Le proposte devono riflettere in modo critico su temi come l’impatto delle nuove tecnologie, il diffondersi della disinformazione, la necessità di narrazioni più inclusive e decoloniali, il potenziale educativo del giornalismo e l’etica giornalistica nel terzo millennio.

Le proposte devono essere presentate in inglese, con un abstract di 300-500 parole, entro il 31 ottobre 2024. I relatori selezionati saranno invitati a presentare i loro lavori al congresso di Barcellons e potranno pubblicare i loro contributi nella rivista XQ The News.

Date importanti da ricordare: scadenza per la presentazione delle proposte il 31 ottobre e notifica di accettazione l'8 novembre. Per maggiori informazioni e dettagli sulla presentazione, visita il modulo di registrazione del congresso o contatta [email protected].

Il congresso di Barcellona

Si svolgerà il 13 dicembre 2024 presso l’Università Pompeu Fabra di Barcellona, all’interno del Campus Comunicazione Poblenou, il congresso internazionale "Giornalismo ed educazione: perché le notizie nell'era della disinformazione".

L'obiettivo è di esplorare il ruolo del giornalismo come strumento educativo e la sua importanza nel promuovere una cittadinanza informata e critica. Verranno affrontate questioni come l'impatto della disinformazione, l'etica giornalistica e l'integrazione di prospettive decoloniali nei media, per rispondere alle sfide dell'era digitale.

Il congresso vuole promuovere una riflessione critica sul giornalismo come diritto democratico essenziale, capace di espandere i diritti, promuovere trasparenza e stimolare il pensiero critico. Tuttavia, questo ruolo è minacciato dai cambiamenti nei media, dove l’immediatezza e la viralità spesso prevalgono sulla qualità e la veridicità delle informazioni. Il congresso affronterà queste sfide, analizzando come il giornalismo possa recuperare il suo ruolo formativo in un contesto di crescente disinformazione. Un altro tema centrale sarà l'integrazione di approcci intersezionali nel giornalismo, per superare narrazioni che escludono voci emarginate. Sarà discussa anche la collaborazione tra giornalismo ed educazione, esplorando come i media possano formare cittadini critici in un’era dominata da algoritmi e piattaforme digitali.

Un evento quindi che ribadisce l’impegno del Consorzio XQ the News per un giornalismo etico, democratico e responsabile, capace di affrontare le sfide della disinformazione e delle disuguaglianze.