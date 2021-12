Riprese dall'Ansa, queste alcune delle dichiarazioni rilasciate domenica da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, nell'intervento a chiusura di Atreju 2021:

"La pacchia è finita: nelle prossime elezioni del Quirinale il centrodestra ha i numeri per essere determinante e noi vogliamo un presidente eletto per fare gli interessi nazionali e non del Pd.Non accetteremo compromessi, vogliamo un patriota.Berlusconi è stato mandato a casa dalle consorterie europee perché non firmava trattati poi firmati da Mario Monti, quindi ha difeso l'interesse nazionale, assolutamente" ha aggiunto la leader di Fratelli d'Italia a chi le chiedeva se Silvio Berlusconi potrebbe essere un presidente della Repubblica "patriota". E ha aggiunto: "Non l'abbiamo mai definito un candidato di bandiera, è un nome che compatta il centrodestra. Poi sappiamo che serve una convergenza di numeri, ma rispecchia quello che stiamo cercando".

Per chi avesse qualche problema con la lingua italiana, è opportuno ricordare il significato del termine patriota (fonte Treccani):

Persona che ama la patria e mostra il suo amore lottando o combattendo per essa: i p. del Risorgimento; le persecuzioni dell’Austria contro i p.; essere un buon p., un p. accanito. Durante la seconda guerra mondiale, furono così chiamati i partigiani, spec. nel primo periodo della lotta per la Resistenza.

Pertanto, associare l'appellativo di patriota a Berlusconi, persona che ha sempre, sistematicamente, partecipato alla vita pubblica del Paese per fare i propri interessi personali (includendo quelli delle sue aziende) è evidentemente non solo un errore, ma una palese provocazione, che non fa altro che testimoniare, ulteriormente, l'arrogante incompetenza e la strabordante ignoranza di Giorgia Meloni.

Ma visto che la s(ign)ora Meloni ha auspicato che il prossimo presidente debba essere un patriota, il segretario del Pd, Enrico Letta, ha preso la palla al balzo, indicandole chi patriota (e antifascista), oltre che presidente della Repubblica, lo è già stato: Sandro Pertini:

Insultare una come Giorgia Meloni per quanto detto sarebbe pleonastico, visto che ha già provveduto lei stessa a farlo per proprio conto, con le sue stesse parole. Quello che però fa leggermente andare il sangue alla testa è il fatto che Giorgia Meloni ritenga cretini tutti gli italiani, fino a tal punto da dire pubblicamente ciò che ha detto.

Adesso sta realmente esagerando.