Qesto è quanto comunicato martedì 7 aprile ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta da parte della Asl di Salerno:

La carenza mondiale di mascherine protettive e di altri dispositivi di protezione individuale sta rendendo difficoltosa l'assistenza medica ai pazienti.Stante la recente fornitura a questo Distretto di n. 500 mascherine chirurgiche e guanti monouso da destinare a MMG/PLS (medici di medicina generale e pediatri di libera scelta), si comunica che è possibile ritirare presso il Servizio Farmaceutico del Distretto 66 di via Leucosia, tutti i giorni in orario antimeridiano, un kit di n. 4 mascherine chirurgiche e guanti monouso.Appena i nuovi dispositivi saranno disponibili questi saranno prontamente distribuiti.Firma...





Si ringrazia tutti per il lavoro instancabile di sostegno ai pazienti che si sta compiendo in condizioni di grande difficoltà.



Un commento alla nota? Grazie dello sforzo immane.