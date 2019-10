Il Tempo Dona Il Tempo



Testo: A.Candolfo / L.A.Cimini

Musica: A.Candolfo / J. Migliozzi

CERCAMI, NON TURBARE ADESSO QUESTA STUPIDA PAURA D’AMORE.

PARLAMI, NEL SILENZIO ADESSO E NON LASCIARE CADERE IL DOLORE…

C’E’ CHI NON MENTE E NON HA MAI PERSO NIENTE

E C’E’ CHI MENTE SENZA SAPERE NIENTE.FERMATI, ORA ASCOLTA LA MIA VOCE,

E’ UN GRIDO D’AMORE CHE CONFONDE IL DOLORE,

PARLAMI, LA TUA VOCE, IL MIO RESPIRO,

IL TEMPO DONA IL TEMPO QUANDO TUTTO SEMBRA SPENTO

E NON SI TORNA INDIETRO.

IL TEMPO DONA IL TEMPO.

SOSPESI, ABBIAMO LIMITI, SIAMO NELL’ ARIA, MA SENZA PENSARE AL VENTO.

TROPPI ALIBI, SENZA FREMITI, NOI SIAMO SOLI, MI SIEDO E NON TI ASPETTO…

A VOLTE RESTA CHI PENSA DI AVER SBAGLIATO

E C’E’ CHI RESTA DENTRO AD UN CUORE INFRANTO.

FERMATI, ORA ASCOLTA LA MIA VOCE,

E’ UN GRIDO D’AMORE CHE CONFONDE IL DOLORE,

PARLAMI, LA TUA VOCE, IL MIO RESPIRO,

IL TEMPO DONA IL TEMPO QUANDO TUTTO SEMBRA SPENTO…

NOI SIAMO UN ALIBI PERFETTO

CONTRO IL TEMPO CHE ORMAI CI HA PERSO,

CON LA NOTTE NEL MIO PETTO

IO SONO SOLO E NON TI ASPETTO

E TU PRETENDI QUESTO VENTO,

MA ORA PRENDITI IL TUO TEMPO.

IL TEMPO DONA IL TEMPO.



GUARDAMI, LA TUA PELLE, IL MIO EQUILIBRIO,

IL TEMPO DONA IL TEMPO QUANDO TUTTO SEMBRA SPENTO

E TUTTO TORNA INDIETRO.



IL TEMPO DONA IL TEMPO.

