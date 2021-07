Non è, purtroppo, un'estate come tutte le altre. Ma i professionisti del mixer, della musica e del divertimento (in sicurezza!) come Mitch B. riescono comunque a farcela passare col sorriso sulle labbra, facendoci ascoltare buona musica che emoziona, anche se non si può ballare. Tra l'altro, il 16 luglio esce su Beatport e Spotify un nuovo brano di Mitch B. E' "Turn the Beat Around". Lo ha prodotto con Relight Orchestra, Meters Follow e contiene un bel featuring di Melanie.

E tornando alle serate, in questo luglio 2021, Mitch B. è decisamente impegnato a far divertire la sua Romagna e non solo con il suo sound, sempre e comunque in contesti d'eccellenza. In queste situazioni, il dj non è la star del mixer: è un professionista della musica che accompagna gli ospiti nel loro divertimento, come lo staff di sala, chi lavora in cucina e tutti coloro che lavorano nell'intrattenimento. Non tutti amano questa dimensione del lavoro di dj, Mitch B. senz'altro si, anche perché è tra i pochissimi dj italiani ad amare anche il sound balearico, che rilassa, ovvero quella sonorità che sono perfette anche per emozionare e non solo per farci scatenare sul dancefloor, cosa che per adesso non è possibile.

Ad esempio, giovedì 15 luglio eccolo a "Lo Spettacolo a Cena" all'Osteria di Piazza Nuova a Bagnacavallo (RA) e subito dopo nelle sue consuete residenze del venerdì e sabato sera: il 16 è al White di Cervia (RA), il 17 al Byblos Club di Riccione (RN).

E che succede martedì 20 luglio? E' tra i protagonisti musicali del nuovo martedì sera del Donna Rosa di Marina di Ravenna, Art Dinner Club. "Ogni serata sarà davvero un evento da non perdere", spiega Mitch B. "Verranno coinvolti performer e artisti ad esempio Maurizio Monti, storica voce Echoes che attualmente collabora con la Villa delle Rose. Con lui anche Veronica Brualdi, bravissima insegnante di canto che invece collabora con la Villa Papeete. E' lei, tra l'altro, ha cantato la mia 'Rescue Me' ".

E non è tutto. Per Mitch B. ci sono anche i dj set online ed in FM per Mitch B. Ogni primo weekend del mese, eccolo su mese, Clubbers / House Club Set, sul circuito FM e su https://mixcloud.com/houseclubse. House Club Set propone in in esclusiva italiana la musica dei dj più importanti del panorama nazionale e internazionale. Ogni venerdì infine Mitch B. è in onda con un dj set su Punto Radio di Bologna (FM 105,00 in zona Bologna / puntoradiofm.it) alle 23, mentre ogni sabato è su Iknos Radio Sardegna (iknosparty.com)

https://www.instagram.com/mitchbdeejay/

Pre order nuovo disco di Mitch B.

https://www.beatport.com/release/turn-the-beat-around/3414038