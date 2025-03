Se c’è una formazione che sta facendo parlare di sé nella scena musicale italiana attuale è quella di Santiago, Salento Guys e Romano.

Il performer e TikToker Creator italo-dominicano Santiago insieme al collettivo di producer e DJ multiplatino salentini Salento Guys e al compositore e producer oro e multiplatino catanese Romano, sono stati i protagonisti del tormentone virale "La ex della ex".

Tornano oggi alla ribalta con un nuovo singolo Single e l'Ep Manuale d'Indipendenza, un progetto scanzonato, giocoso e provocatorio.

POV: “Single” - Il singolo che celebra la libertà

L’estate è quasi alle porte e, puntuale come ogni anno, arriva la stagione delle rotture strategiche. Quel momento in cui tantissimi ragazzi decidono di lasciarsi, per vivere qualche mese di leggerezza prima di tornare (forse) con la stessa persona a settembre.

“Single” gioca proprio su questa dinamica, ma con un messaggio più profondo: essere single è una scelta e non una sconfitta, non è da sfigati. Ed è questo il messaggio che gli artisti vorrebbero trasmettere: meglio soli che prigionieri di una relazione tossica, meglio essere se stessi senza il peso delle aspettative sociali. Della serie: MENO POST così è TUTT'APPOST!

POV: La società ci impone di mostrarci felici sui social, in coppia, in un amore perfetto e da invidiare. Ma la verità è che l’amore adulto inizia dall’amor proprio. Come direbbe Alejandro Jodorowsky: “Tu con te e poi con me. Io con me e poi con te.”

Santiago, i Salento Guys e Romano, ribaltano la narrazione e lo fanno con il loro inconfondibile sound dembow, lontano dalle solite tematiche urban fatte di bamba, catene d’oro e vita da gangsta. Qui c’è solo vita vera, energia e divertimento.

POV: L'EP Manuale d'Indipendenza - Quando la realtà supera la fantasia

L’Ep Manuale d'Indipendenza di Santiago, Salento Guys e Romano è una raccolta di storie vere, istintive, istantanee di vita raccontate con ironia e leggerezza. Qui dentro c’è tutto il loro stile: una Polaroid del paese reale, catturata nel momento giusto, senza filtri.

Tra le tracce spicca “Pret”, nata da un episodio esilarante durante il Festival di Sanremo. Dopo l'annuncio del titolo della canzone di Rose Villain, dalla platea si è alzato un urlo: “Si na pret”. In molti hanno pensato a un insulto, ma in realtà in napoletano significa “sei una roccia”, un complimento per chi ha un carattere forte ma soprattutto un fisico statuario.

Il trio non si è lasciato scappare l’occasione e hanno trasformato quell’attimo in un instant single!

POV: In un mondo dove si prende ogni cosa troppo sul serio, loro scelgono di ridere e per capirli non bisogna prendere tutto alla lettera, e tanto meno le cose per il verso giusto. A tempo di rima e di frasi ironiche che celano significati intensi, la musica di questi artisti super contemporanei è come una medicina, una cura contro le esagerazioni e le frivolezze di questo mondo.

Perché alla fine della vita... resterà solo l’ironia.

TRACKLIST EP Manuale d'Indipendenza

LA EX DELLA EX

PRET

CATTIVA

SINGLE

CENNI BIOGRAFICI

SALENTO GUYS

Antonio e Luca sono due ragazzi nati e cresciuti in Salento.

Il collettivo nasce nel 2013 per condividere le influenze culturali e musicali del loro territorio, ricco di storia e contaminazioni artistiche.

Vincono da subito il titolo di Best dj 2013 al "Music Summer Festival - Tezenis Live" su Canale 5.

Negli anni successivi collaborano con molteplici artisti italiani e internazionali come:

Apres La Classe, Sud Sound System, Alborosie, Shade, Federica Carta, Benji e Fede, Max Pezzali, Clementino...

Hanno conseguito numerosi riconoscimenti, in ambito musicale e non solo: triplo disco di platino per la canzone “Irraggiungibile” con Shade e Federica Carta e disco d’oro per l’album “Truman” di Shade a cui hanno partecipato con alcune produzioni, oltre ad aver fatto pare, con il loro brano “Respect 2k15”, alla colonna sonora della serie TV Netflix “Baby”. Negli anni hanno firmato inoltre numerosi remix e singoli, spaziando tra diversi generi musicali ma continuando ad esprimere l’identità sonora che li ha sempre contraddistinti.

SANTIAGO

Santiago, all'anagrafe Lino Raiano, è un artista italo- Dominicano che ha saputo conquistare il pubblico con la sua energia e la sua voce sensuale. Originario di Santo Domingo (República Dominicana), Santiago ha saputo farsi strada nel mondo della musica, guadagnandosi un posto speciale nel cuore dei suoi ascoltatori.

La sua carriera ha avuto una svolta importante con la partecipazione a "Casa Sanremo The-Club" nel 2022, un trampolino di lancio che gli ha permesso di partecipare a X-Factor (2023), dove ha ulteriormente dimostrato le sue capacità artistiche e la sua presenza scenica, conquistando una fanbase sempre più ampia.

Non solo il suo talento è stato riconosciuto in ambito televisivo, ma anche sulla scena musicale digitale: i suoi brani hanno accumulato milioni di stream, dimostrando il potere della sua musica di connettersi profondamente con chi lo ascolta. La sua voce e il suo stile sono diventati una presenza costante nelle playlist degli appassionati di musica, consolidando Santiago come uno degli artisti emergenti più promettenti del panorama musicale Hispano/ltaliano.

ROMANO

Mario Romano, classe 1985, è un compositore, autore e producer originario di Catania. Fin da bambino appassionato di musica, raggiunge il successo nel 2011, con il singolo Tacatà, con i Tacabro. Il disco ottiene disco d'oro e multiplatino in moltissimi paesi come Italia, Austria, Germania, Svizzera, Francia, Belgio, Polonia, Danimarca, per poi diffondersi in tutto il mondo.

Nel 2023 a distanza di 11 anni, il singolo viene riadattato per uno spot tv in Giappone, facendo di ROMANO un producer di fama internazionale.

Nello stesso anno, inizia un nuovo progetto insieme ad Antonio Maniglio, dei Salento Guys, con il quale si trova subito in sintonia, producendo un singolo dopo l'altro.