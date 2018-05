Vāstu: lo Yoga dell’abitare lo Spazio! "Mostrami dove vivi e ti dirò chi sei... e che problemi avrai!

Viversi cosa suscita più emozioni oppure ciò che, benevolmente, il sole, sapientissimo regista, ha voluto valorizzare, anche quando è stato oscurato.

L'ambiente in cui viviamo, è infatti quella parte di noi in cui passiamo continuamente il nostro tempo... noi esistiamo sempre e solo nello Spazio, quindi la casa, l'ufficio, la città etc. influenzano e sono influenzati dalla nostra personalità.

Questo corso fornirà pratici suggerimenti per creare una durevole vivibilità e armonia nei nostri ambienti, potenziando le nostre capacità, eliminando rapidamente condizioni in essi patologiche o stagnanti, che ci creano sofferenza e insoddisfazione nel quotidiano".

È possibile scaricare il programma del corso di Vāstu Śāstra su:

www.lefogliedeldestino.it/vastu

Milano 18-20 Maggio 2018

presso Centro Art of Living, via Viminale 10 (MM LAMBRATE)

_©Angelo Antonio Messina