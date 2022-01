155.659 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, ieri sono stati 197.552. Per quanto riguarda il numero dei tamponi, sono stati 993.201 nelle ultime 24 ore rispetto a 1.220.266 precedente.

Di conseguenza, la percentuale di contagiati in rapporto al numero dei tamponi effettuati passa dal 15,9% di ieri al 15,6% di oggi. Il totale dei contagiati dal virus è stato finora di 7.436.939.

Rapporto ricoverati con sintomi/nuovi casi: 2.887/36.858 in Lombardia, 1.407/13.973 in Veneto, 1.031/11.815 in Campania,1.929/17.698 in Emilia Romagna, 1.446/12.828 nel Lazio, 1.724/10.240 nel Piemonte, 1.123/12.949 in Sicilia, 1.036/12.454 in Toscana...

Il numero totale degli attualmente positivi è di 1.943.979 (ieri erano 1.818.893). Tra i positivi, 1.595 i ricoverati in terapia intensiva, ieri erano 1.557 con ulteriori 142 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore, 15.647 sono i ricoverati con sintomi (ieri 14.930 ), mentre sono 1.926.737 le persone in isolamento domiciliare (ieri 1.802.406).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 5.353.922.

Oggi sono 157 i decessi, con il totale che sale a 139.038.





VACCINATI

Al 9 gennaio sono 115.089.493 le somministrazioni di vaccino anti-Covid finora effettuate in Italia, pari al 98,3% delle 117.037.938 dosi arrivate nel Paese. Al di sotto della media nazionale 8 tra regioni e P/A.

48.263.292 , l'89,36% della popolazione sopra i 12 anni le persone con almeno una somministrazione.



, l'89,36% della popolazione sopra i 12 anni le persone con almeno una somministrazione. 46.614.891 , l'86,31% della popolazione sopra i 12 anni le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.



, l'86,31% della popolazione sopra i 12 anni le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. 446.418 , lo 0,83% della popolazione over 12 guarita da al massimo 6 mesi.



, lo 0,83% della popolazione over 12 guarita da al massimo 6 mesi. 48.709.710 , 90,19% della popolazione over 12 con almeno una dose + i guariti da al massimo 6 mesi



, 90,19% della popolazione over 12 con almeno una dose + i guariti da al massimo 6 mesi 22.846.936, il 73,70% della popolazione potenzialmente oggetto di dose booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno cinque mesi.



Somministrazione platea 5-11 anni