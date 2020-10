“La Poesia simbolo di speranza”

I Poeti del Premio Nazionale Frascati Poesia Antonio Seccareccia

I tre poeti finalisti della 60ª edizione del Premio Nazionale Frascati Poesia Antonio Seccareccia:

PAOLO FABRIZIO IACUZZI : Consegnati al silenzio (Bompiani)

: Consegnati al silenzio (Bompiani) ALESSANDRO MOSCÈ : La vestaglia del padre (Aragno)

: La vestaglia del padre (Aragno) GIANCARLO SIMONCELLI: A beneficio degli assenti (PeQuod)



Paolo Fabrizio Iacuzzi (Pistoia, 1961)pubblica la sua prima raccolta di poesie intitolata Magnificat nel 1996, cui seguiranno: Jacquerie (2000), Patricidio (2005) e Rosso degli affetti (2009). È del 2016 Pietra della pazzia, del 2020Consegnati al silenzio.

Alessandro Moscè (Ancona, 1960), vive a Fabriano. Ha pubblicato le raccolte poetiche L’odore dei vicoli (2004), Stanze all’aperto (2008), Hotel della notte (2013), la plaquette in e-book Finché l’alba non rischiara le ringhiere (2017) e La vestaglia del padre (2019).

Stefano Simoncelli (Cesenatico,1950), vive ad Acquarola sulle colline di Cesena. I suoi libri di poesia: Via dei Platani (1981), Poesie d’avventura (1989), Giocavo all’ala (2004), La rissa degli angeli (2006), Terza copia del gelo (2012), Hotel degli introvabili (2014), A beneficio degli assenti (2020).





SEGNALATI ALL’UNANIMITÀ DALLA GIURIA: Valentina Colonna, per il suo Stanze di città e altri viaggi (Aragno), e Alessandro De Santis, autore di Mura amiche (Transeuropa).

Come di consuetudine, studenti delle Scuole Medie Inferiori e Superiori del territorio lavoreranno sui libri dei tre poeti. Sarà cura dell’Associazione Frascati Poesia comunicare per tempo la data in cui verrà proclamato il vincitore della 60ª edizione, che coincide in questo difficile 2020 con il centenario della nascita del poeta Antonio Seccareccia che volle questa “festa” della poesia e ebbe l’aiuto di Giorgio Caproni e Ugo Reale. Il Premio è organizzato dall'Associazione “Frascati Poesia” in collaborazione con il Comune di Frascati e il Comune di Galluccio.







