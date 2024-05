Il brano è sugli stores digitali distribuito da Virgin Music per Boot Music Group.



“A te” è il nuovo singolo del poliedrico artista e cantautore Lazarev, sui principali stores digitali distribuito dalla Virgin Music per Boot Music Group. Produzione artistica ben strutturata dagli arrangiamenti ben curati e di tendenza. La canzone parla di una relazione d’amore ormai finita da tempo con cui ancora l’artista ne paga le conseguenze. L’artista spiega di come si sia sentito dopo la rottura e dopo gli inganni che ha scoperto durante la relazione. La canzone spiega anche che nonostante la conclusione della relazione l’artista pensa ancora a tutti i momenti neri e si assume tutte le colpe perla rottura della relazione.

Storia dell’artista

Giacomo Messina in arte Lazarev nasce a Caltagirone situato nella provincia di Catania in Sicilia. Nella sua infanzia comincia ad ascoltare diversi artisti della scena Rap italiana e comincia sempre di più ad avvicinarsi nel mondo del Rap. Comincia a scrivere i primi pezzi per conto suo all'età di 16 anni, all'età di 19 anni comincia a pubblicare i suoi primi singoli, tra cui troviamo i pezzi più ascoltati dell’artista tra cui "Ancora Noi" pezzo pubblicato in collaborazione con l’etichetta discografica "Boot Music Group" che vanta più di 20.000 ascolti e "Ninetta Mia" pubblicato da indipendente che vanta ben 23.628 ascolti. Nella sua carriera era conosciuto con il nome d’arte Jakiraiz cambiato appunto in Lazarev dopo averlo spiegato nell’ultimo singolo definendolo ormai morto e sepolto con tutto il suo vecchio passato. Inoltre, l’artista vanta anche un EP di sette tracce con pezzo old school e drill. Le caratteristiche dell’artista rispecchiano perfettamente i generi rap old school, Drill e conscious.

