Ormai lo conosciamo bene Angelo Mattu in arte Yozot, sappiamo che è il primo rapper a livello internazionale a rappare in latino classico

Il rapper Romano Yozot, però nonostante la sua giovane età, 26 anni ancora da compiere, vanta già una discografia nutrita, di tre album all attivo e una grande quantità di singoli ed Ep a partire dal 2018 anno d'esordio

Lui che scrive sonetti perché è in primis un poeta, e poi un rapper, un poeta che ha scelto il rap per diffondere la sua poesia data ormai,la scarsa eco della poesia contemporanea, si è dato alla macchia nel rap ,gettandosi già da poco più che adolescente nel genere capendo le enormi potenzialità del rap e della trap, di far presa sui suoi coetanei

Ed è proprio agli inizi della sua carriera, nel 2019 con il primo Disco Roma Mea e il secondo disco DECADENTE

Che Yozot ha rappato le strofe in extrabeat più veloci del rap italiano,ma lo ha fatto in latino antico

In pezzi come Historia Aeterna, Roma Mea, Aesteta ecc.

vi sono strofe rappate a una velocità in extrabeat notevole considerando che Yozot rappa in extrabeat in latino classico, che non è proprio come fare uno scioglilingua

Tipo "sopra la panca la capra campa"; "sotto la panca la capra crepa"

Non si tratta solo di allenamento, si tratta di vera attitudine al rap

Ora con il nuovo singolo PER SILVAS AMOR che ha riscosso un discreto successo

Anticipando l'uscita del quarto disco AMARI ET AMARE

Finalmente le luci si stanno accendendo su questo talento, ancora poco considerato dalle Major e dalle grandi etichette.