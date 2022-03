Il Sindaco Pippo Midili si è attivato con gli uffici comunali invitandoli a convocare urgentemente la ditta, che ha in concessione il servizio della sosta a pagamento per avere una spiegazione in merito alla tensione da alcuni giorni registratasi tra i lavoratori dopo la decisione della stessa di operare dei licenziamenti con l’accusa di scarso rendimento rivolta ad alcuni addetti al controllo, un intervento che anticipa una nota inviata oggi al primo cittadino dal segretario della Feneal-Uil Salvatore Napoli, che giudica “illegittimi e ingiustificati” i licenziamenti e comunica di aver proclamato anche lo stato di agitazione con decorrenza immediata di tutti i lavoratori con l’astensione totale dal lavoro notturno a partire da oggi.

La concessionaria del servizio, la Tc Italia Servizi di Napoli, avrebbe notificato a due dipendenti la lettera di licenziamento, contestando appunto agli stessi di non aver svolto la prestazione lavorativa con diligenza, mentre ad altri ha invito un richiamo disciplinare invitandolo a produrre degli scritti difensivi, un atteggiamento, che ha fatto esplodere lo scontro.