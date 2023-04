S.ANGELO DEI LOMBARDI – (Ernesto Genoni) - Una struttura carceraria che si conferma una vera eccellenza nel campo delle istituzioni carcerarie italiane. Una struttura all’avanguardia per molteplici aspetti, da quelli strutturali a quelli formativi e di produzione propria per vari settori istituzionali. Unica nel suo genere insieme a quella di Milano. Un struttura detentiva con alta vocazione al recupero degli ospitati. A dirigerla la Dr.ssa Marianna Adanti, che con grande competenze e consapevolezza del suo ruolo, riesce ad ottenere con carisma, umiltà e benevolenza un ruolo di grande impatto sul recupero di vite umane, che desiderano con forza, una degna riabilitazione, e una attenzione rinnovata dalla società che avevano smarrita.

Tutti gli ospiti della Casa di Reclusione hanno accettato con vivo interesse l’invito loro rivolto dalla Direttrice Adanti, di partecipare al convegno che tratta della storia di un errore giudiziario, quello del Maresciallo Bolognesi. Ricco e profondo il question time a cui hanno preso parte i detenuti, con evidente identificazione nel protagonista della vicenda a cui in molti hanno stretto la mano, e a cui è stato dato in dono il prezioso volume dell’ Avv. Crisileo, grazie all’operazione “libro sospeso” attivata.

Relatori della mattinata a S.Angelo dei Lombardi la Dr.ssa Marianna Adanti, Direttrice della Casa di Reclusione; Prof.ssa Mena Minafra, Accademica e Giurista Università della Campania “Luigi Vanvitelli”; Avv. Mario Romano, Giurista e Presidente emerito dell’Ordine degli Avvocati di S.M.C.V.; Dott. Ernesto Genoni Giornalista e Portavoce Enti Pubblici; Dr.ssa Simona Diana Psicologa, Psicoterapeuta e Criminologa. Con gli interventi dell’Avv. Raffaele Crisileo, Penalista ed Autore del libro “Vittima Innocente” e del Maresciallo emerito Alfonso Bolognese protagonista della storia narrata nel libro. Alla giornata hanno preso parte, con vivo interesse, gli allievi della proff.ssa Mena Minafra del corso di Diritto Penitenziario e Giurisdizione di Sorveglianza dell’ Università della Campania “Luigi Vanvitelli”

Una realtà, quella della Casa di Reclusione Sant'Angelo dei Lombardi, che non tutti conoscono nei dettagli. Come dicevamo una vera eccellenza da proporre e riproporre come modello per altri istituti di detenzione, dove mancano i colori e le emozioni che vivono quotidianamente gli ospiti di questa struttura insieme al personale amministrativo e di polizia penitenziaria.