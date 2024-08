Olimpiadi, Marta Maggetti corre veloce verso l’oro nella vela: “Ho fatto un passo alla volta”

Esordio con il botto per l‘Italia della nell’iQFOiL. La nuova classe ha visto subito protagonista Marta Maggetti che, alla prima esperienza olimpica delle nuove imbarcazione, ha conquistato l’oro precedendo l’israeliana Sharon Kantor e l’inglese Emma Wilson. Un risultato frutto della costanza della 28enne cagliaritana che si è sempre tenuta a ridosso delle prime nei turni preliminari riportando così il windsurf azzurro sul podio sedici anni dopo l’argento di Alessandra Sensini.

“Sono stata calma tutto il giorno, procedendo un passo alla volta – ha spiegato Maggetti dopo l’arrivo -. Sono riuscita a pensare e ho fatto una virata prima degli altri”.

Il trionfo è stato seguito da vicino anche da Alessandra Sensini che, oltre al secondo posto di Pechino, vanta una vittoria nel windsurf a Sidney 2000 e ha festeggiato con grande emozione il successo della sarda: “Una emozione enorme ed è pazzesco che sia stata proprio io a commentare in diretta televisiva l’oro nel windsurf 24 anni dopo il mio. Sono momenti storici – ha sottolineato la fuoriclasse toscana -. Se la sento anche un po’ mia questa medaglia? Le medaglie sono degli atleti, sono solamente molto contenta per lei. Ho lanciato il windsurf in Italia avendo fatto 4 Olimpiadi e per me è un orgoglio questo momento, bello anche per me. Stando nella direzione tecnica del settore giovanile per me l’obiettivo è far crescere questi ragazzi e portarli a vincere. Marta Maggetti viene dal settore giovanile cosi’ come Nicolo’ Renna che è venuto con me alle Olimpiadi giovanili facendo l’argento (a Buenos Aires nel 2018, ndr). Tutto questo è importante per quello per cui lavoriamo e continuano a lavorare. Se sento di aver lasciato un segno? Un segno nella vela lo do costantemente tutti i giorni”.



Finale nello skeet, solo quarto Cassandro

L’americano Vincent Hancock ha vinto la medaglia d’oro nella prova Skeet maschile, la quarta in carriera. Nella finale a due ha avuto la meglio sull’allievo e connazionale Prince. Bronzo a Lee (Taipei), quarto l’azzurro Cassandro. Niente medaglia per Tammaro Cassandro, che paga una bruttissima prestazione tra il 31° e il 40° piattello, dove commette tre errori e si deve accontentare del quarto posto.

Fatale la quarta serie di tiri: l’azzurro ha commesso due errori e a quel punto per la medaglia è diventata durissima.



Jacobs passa il turno ma fa autocritica: “Non mi sono piaciuto per niente…”

Marcell Jacobs ha fatto il proprio debutto alle Olimpiadi di Parigi 2024, cimentandosi nelle batterie dei 100 metri sul rettilineo dello Stade de France. Il velocista lombardo non ha offerto una prova brillante ed è apparso un po’ imballato, soprattutto nella fase iniziale, chiudendo al secondo posto nella propria serie con il tempo di 10.05 (0,3 m/s di vento contrario alle spalle del nigeriano Kayinsola Ajayi. Il Messia dell’atletica tricolore ha staccato il pass per la semifinale di domani sera e cercherà la qualificazione all’atto conclusivo, continuando a inseguire una medaglia dopo l’apoteosi di tre anni fa a Tokyo.

Marcell Jacobs ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai, risultando abbastanza critico nei propri confronti ma cercando di guardare il bicchiere mezzo pieno in vista della giornata di domani nella capitale francese: “Non mi sono piaciuto per niente, le sensazioni non sono state ottime, ma mi sono detto che oggi era solo la batteria. Sono rimasto pesante nella prima parte di gara, non sono riuscito a lasciarmi andare come volevo, ma contava qualificarsi e domani sarà un altro giorno. Quando ti qualifichi va sempre bene, vedremo di correggere le due cose che tra virgolette non sono andate“.



Olimpiadi, windsurf: oro per Marta Maggetti

Sedici anni dopo Alessandra Sensini (che si emozionava per lei commentando per la Rai) l’Italia torna a medaglia nel windsurf. È la cagliaritana Marta Maggetti a vincere l’oro (il secondo italiano dopo quello della stessa Sensini a Sydney 2000) con la nuova tavola a vela l’IQFoil che ha sostituito l’RS:X nelle competizioni olimpiche. Nella finale a 3 con la britannica Emma Wilson e l’israeliana Sharon Kantor, l’azzurra ha avuto la lucidità di rimanere attaccata alle avversarie nella prima parte della gara per poi trovare il sorpasso e volare verso l’oro, seguita dall’israeliana e poi dalla britannica.





Chiellini torna alla Juventus: da settembre tra i dirigenti bianconeri

Due anni dopo, Giorgio Chiellini riabbraccia la Juventus. L’ex capitano bianconero, che nel 2022 era andato in MLS per giocare l’ultima stagione da calciatore coi Los Angeles FC, è pronto a tornare a Torino, questa volta come dirigente. Negli Usa Chiellini (che ha conseguito la laurea in Business Administration) ha acquisito anche esperienza come dirigente e dopo questa sorta di gavetta, da settembre entrerà nei quadri dirigenziali della Juve.

Non un ruolo simbolico, visto che opererà a stretto contatto con l’ad Maurizio Scanavino: operativo più dietro la scrivania che vicino al campo, che resterà appannaggio di Thiago Motta e Cristiano Giuntoli. Chiellini, spiega la Gazzetta dello Sport, non avrà responsabilità tecniche o di mercato ma il suo focus sarà sulla gestione aziendale dei bianconeri.

Quarant’anni da compiere il prossimo 14 agosto, l’ex capitano è pronto a riabbracciare la sua Juve, dove troverà il fratello gemello Claudio, attuale ds della Juventus Next Gen.



Inzaghi ferma Inzaghi: pareggio tra Pisa e Inter in amichevole

Battuta d’arresto per l’Inter che, dopo i successi contro Lugano, Pergolettese e Las Palmas, viene fermato sull’1-1 dal Pisa all’Arena Garibaldi: la squadra lombarda va sotto nel recupero del primo tempo al gol di Piccinini (46’) e trova il pareggio soltanto nel finale con Bisseck (96’). Frattesi colpisce un palo nella ripresa, ma anche Traoré trova un legno. Simone Inzaghi si conferma una bestia nera per il fratello Filippo.



Napoli: Ecco la richiesta dal Cagliari per Gaetano

Il Cagliari vuole Gaetano ma va trovata la giusta formula. Secondo il Corriere dello Sport i sardi provano un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza mentre il Napoli ribadisce: servono 12 milioni per la cessione a titolo definitivo.