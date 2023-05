Sushi&Sound è un hot spot che nella sua anima fusion mette insieme cibo e musica.

Fin dall'inizio, la visione ispiratrice del progetto Sushi&sound è stata questa. E' nato come un piccolo take away, nel 2013 all'ombra delle torri di Citylife. Ed è diventato ristorante nel 2018. Nel tempo, è cresciuto, fino a meritarsi una nuova location più centrale, più ampia e più funzionale. Dove? Sui Navigli, in Piazza XXIV Maggio, ovviamente a Milano.

E oggi cos'è Sushi&Sound? E' un luogo in cui si crea una fusione di culture culinarie e sensazioni che partendo dalle emozioni musicali (sonorità lounge, world wide, jazz e soul che sono il Leitmotiv del locale e del menù di Sushi&Sound) arrivano a quelle visive, con Anime giapponesi che ispirano la location e che cambiano periodicamente.

Tutto questo è un indispensabile corollario dell'esperienza gustativa che si vive in questo locale, decisamente immersiva, ideata dal talentuoso chef dominicano Danny Vasquez.

Fin dal suo arrivo nel 2017 al locale di via Monte Bianco, Danny Vasquez ha sviluppato un concept di cucina diverso da tanti altri ristoranti orientali. Nella sua factory, in questi anni, ha sperimentato innumerevoli interpretazioni di mix tra le cucine di oriente ed occidente, una fusione di anime appunto... Il lavoro paga. Per questo Sushi&Sound è diventato un vero punto di riferimento per chi ama la cucina etnica totalmente 'fluida'. Tutto, come sempre nei ristoranti di livello, parte della selezione di materie prime, uniche e unicamente gluten free.



Sushi&Sound è aperto a pranzo, a cena e all'ora dell'aperitivo ogni giorno, 7 su 7 dalle 12 alle 15 e dalle 18:30 alle 23:30. All'ora dell'aperitivo si sceglie tra cocktail e drink reinterpretati con distillati giapponesi, dopocena va in scena una colonna sonora con dj set e live show, spesso con party a tema ed eventi.



Sushi&Sound

Piazza 24 maggio 1/10 20122 Milano

www.sushiandsound.it

[email protected]

Instagram.com/sushiandsoundnavigli