I possibili scenari per l'accesso agli ottavi di finale

Cresce l'attesa per la partita nella quale gli Azzurri affrontano la Spagna, ossia una delle candidate favorite alla vittoria finale. Rilevanza sottolineata anche dalle dichiarazioni rilasciate dal ct Spalletti: “Quella contro la Spagna è la mia partita più importante”.

Naturalmente tutti si aspettano una bella gara e la vittoria Azzurra, ma vediamo i possibili scenari alla luce dei risultati fin qui ottenuti dalla Nazionale e dai suoi avversari diretti del Girone B.

Se gli Azzurri superano gli spagnoli si qualificano in testa al girone con un turno di anticipo. Infatti, se all'ultima giornata l'Italia dovesse perdere e la Spagna vincere, la Nazionale sarebbe comunque prima avendo vinto con le Furie Rosse lo scontro diretto.

In caso di pareggio contro la Spagna, alla squadra di Spalletti è sufficiente non perdere contro la Croazia nella terza sfida per andare agli ottavi da seconda.

Nell’ipotesi più infausta per i nostri colori, la sconfitta, la qualificazione alla fase successiva di questi Europei, decisivo sarebbe il confronto con la Croazia. Nel caso dovesse perdere anche contro quest’ultima, l'Italia scivolerebbe al terzo posto, ma comunque avrebbe buone probabilità di rientrare tra le quattro migliori terze.





Le probabili formazioni

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Morata, Nico Williams. Ct. De la Fuente

Italia (4-3-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Mancini, Dimarco; Jorginho, Barella, Cristante; Frattesi, Chiesa; Scamacca. Ct. Spalletti.