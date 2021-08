Nell'area estiva del Palazzetto dello sport di Almenno San Bartolomeo (Bergamo) il 15, il 21 ed il 28 agosto arriva Marco Fratty, top dj bergamsco conosciuto da tempo nel mondo per i suoi dischi, ieri con gli FPI Project e oggi con gli MFX2, progetto che condivide con Marco Flash.

Fratty è in console per un Dance House Party in totale sicurezza, ogni sera dalle 19 alle 23 e 30 da solo o con altri colleghi.

C'è poi anche già confermato un evento internazionale già sold out, per Marco Fratty e i suoi FPI Project, in Gran Bretagna. L'11 settembre sarà on stage con tante star Old Skool a Reminisce 21, un festival che mette insieme ben 7 palchi e 150 artisti del ritmo tra cui Barbara Tucker e Crystal Waters. L'evento è già sold out, con ben 10.000 persone che si sono già aggiudicate il biglietto.

Sarebbe già abbastanza, ma c'è un'altra bella notizia. I risultati per "Saving you Lovin", il nuovo singolo degli MFX2, pubblicato da New Music, la label di Pippo Landro, a livello internazionale, sono davvero ottimi. In Francia il brano è presente nella Buzz Chart al 13esimo posto. Il brano su Spotify ha superato i 92.000 ascolti e veleggia verso i 100.000, mentre su YouTube il video ufficiale ha superato le 50.000 visualizzazioni.

MFX2 - Saving Your Lovin' su Spotify e YouTube

https://open.spotify.com/artist/2SsjwI1ayWrqu610LPzljr?si=FKww6OxXTDCCDKsosiqcsQ&dl_branch=1

https://youtu.be/J49_XkAqn6w