La sfida è stata lanciata! Riuscirà Toto Magliozzi, blogger e viaggiatore, a visitare tutte le venti regioni italiane in appena 20 giorni?

La sfida è ancora più complessa, perché il tour avverrà su uno scooter elettrico e completamente ad impatto zero!

Un modo per lanciare un messaggio di speranza in questo 2020 sfortunato e per promuovere la mobilità sostenibile, ancora poco conosciuta da una buona parte dei cittadini italiani.

L'impresa partirà il 12 settembre dalla Sicilia e si concluderà il 1° ottobre in Sardegna.