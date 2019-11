La prima sessione di novembre si è chiusa benissimo per Wall Street, che ha guadagnato circa l'1% grazie ai dati che negli Stati Uniti mostrano una crescita dell’occupazione (che ha rallentato meno delle aspettative).

Da segnalare il venerdì da leoni per il titolodella Qorvo Inc. (QRVO), società di semiconduttori che progetta, produce e fornisce sistemi e soluzioni in radiofrequenza ed è fornitore di Apple, che hanno guadagnato il 20,23% a $ 97,2 dopo l'annuncio di un piano di riacquisto delle proprie azioni per 1 miliardo di dollari.

Tra le Blue Chips, da segnalare il balzo della Exxon Mobil Corporation (XOM), che - è quasi inutile ricordarlo - opera nel settore energetico, che ha guadagnato il 3% portandosi a $69,60, dopo aver migliorato le stime sugli utili trimestrali, pur riducendo i ricavi rispetto alle attese.