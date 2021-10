People, Planet, Prosperity, i temi scelti dalla Presidenza italiana del G20 che saranno al centro del Vertice dei Capi di Stato e di Governo che si tiene a Roma, presso La Nuvola, il 30 e 31 ottobre.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, accompagnato dalla moglie, arrivato a Roma si è recato in Vaticano, accompagnato dalla moglie Jill, dove è stato ricevuto in udienza da papa Francesco e dove, successivamente, si è incontrato con il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, accompagnato da S.E. Mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati.

"Nel corso dei cordiali colloqui ci si soffermati sul comune impegno nella protezione e nella cura del pianeta, sulla situazione sanitaria e la lotta contro la pandemia di Covid-19, nonché sul tema dei rifugiati e dell'assistenza ai migranti. Non si è mancato di fare riferimento anche alla tutela dei diritti umani, incluso il diritto alla libertà religiosa e di coscienza. Infine, i colloqui hanno permesso uno scambio di vedute su alcune questioni attinenti all'attualità internazionale, anche nel quadro dell'imminente vertice del G20 a Roma, e alla promozione della pace nel mondo tramite il negoziato politico".

Questo quanto riferisce una nota della Sala stampa vaticana. Il colloquio durato 75 minuti, molto più del previsto, si è tenuto nella Biblioteca Apostolica. Questa la nota con cui la Casa Bianca ha commentato la visita di Biden a Francesco:

"Il presidente Joe Biden ha ringraziato Sua Santità per il suo sostegno ai poveri e a chi soffre per fame, guerra e persecuzione nel mondo". Biden "ha lodato la leadership di Papa Francesco nel combattere la crisi climatica, come anche il suo impegno a garantire la fine della pandemia per tutti, attraverso la condivisione dei vaccini e una ripresa economica globale equa".

In precedenza, il papa aveva ricevuto anche il presidente della Repubblica di Corea, Moon Jae-in, accompagnato anch'egli dalla consorte.

Biden si è recato poi al Quirinale dove è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio.

Mattarella, sempre in relazione al G20 che si terrà a Roma, nel pomeriggio ha ricevuto al Quirinale anche il Sultano del Brunei Darussalam, Haji Hassanal Bolkiah, in qualità di Presidente di turno dell'ASEAN, e il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.

Ad incontrare Biden, è stata poi la volta del Presidente del Consiglio Mario Draghi.

Il colloquio si è incentrato sulla cooperazione fra la Presidenza italiana del G20 e gli USA nella gestione delle più importanti sfide globali: la lotta alla pandemia, il contrasto ai cambiamenti climatici, il rilancio dell'economia, il rafforzamento del sistema multilaterale basato sulle regole.

Sono state inoltre discusse le relazioni bilaterali, con particolare riferimento alle opportunità offerte dai rispettivi piani di ripresa economica. I due leader hanno riaffermato la solidità del legame transatlantico, e l'utilità dello sviluppo della difesa europea anche per la sicurezza transatlantica, in un rapporto di complementarità.

Sono state infine passate in rassegna le principali crisi internazionali, in particolare l'Afghanistan, sulla scia degli esiti della Riunione straordinaria dei Leader G20 del 12 ottobre, e la situazione di instabilità nel Mediterraneo e in Libia.