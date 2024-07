Lando Norris ha ottenuto la pole position del Gran Premio d'Ungheria al termine di una sessione di qualifiche movimentata, caratterizzata da condizioni meteo variabili, due bandiere rosse e un ultimo (inutile quanto disperato) tentativo finale per migliorare i tempi.

Norris si è aggiudicato la pole in Q3 con l'impressionante tempo di 1:15.227. La sessione è stata poi interrotta a causa di un incidente alla RB di Yuki Tsunoda. La qualifica è poi ripresa quando mancavano poco più di due minuti.

Le sessioni di qualifiche sono state caratterizzate da una pioggia leggera che andava e veniva, ma sufficiente a bagnare la pista di quel tanto per non permettere ai piloti di ottenere il massimo durante ogni sessione. Così, in Q1 Perez è andato a muro e domenica partirà dalle ultime file, mentre Russell (Mercedes) non ha superato il taglio e domani, al via, andrà a fargli compagnia.

Sempre in Q1, incomprensibile la strategia della Alpine di non far scendere in pista le vetture di Ocon e Gasly che non avevano fatto un tempo utile per accedere alla Q2 e che così prenderanno il via dall'ultima fila.

Anche in Q3 la pioggia ha condizionato i piloti che hanno potuto fare un primo tentativo con pista asciutta (dove Norris ha fatto la pole), per poi doversi arrendere alla pioggia. Comunque, prima che iniziasse a cadere con più forza, Verstappen e Piastri sono riusciti a portare a termine il loro secondo time attack. È andato a segno il tentativo del pilota della McLaren, che affiancherà il compagno di squadra in seconda fila, mentre quello della Red Bull non è riuscito a migliorare il tempo precedente e partirà terzo, in seconda fila, con a fianco il ferrarista Sainz a fargli compagnia.

Mentre i tempi dei primi tre sono quasi identici, lo spagnolo è staccato di quasi 5 decimi, due in meno di Hamilton e Leclerc, compagni di squadra il prossimo anno, che occupano la terza fila.

Completano la top ten le Aston Martin di Alonso e Stroll, seguite dalle due RB di Ricciardo e Tsunoda.

Hulkenberg ha mancato per un centesimo di secondo l'accesso alla Q3 con la Haas, mentre Bottas della Kick Sauber si è classificato dodicesimo. Nonostante una buona performance iniziale, i piloti della Williams, Albon e Sargeant, sono stati eliminati in Q2, piazzandosi rispettivamente in tredicesima e quattordicesima posizione, insieme a Magnussen della Haas, quindicesimo.

Domenica la gara prenderà il via alle 15:00.