Finalmente online "Half men", il nuovo video di Vivian Darkangel con la partecipazione di Felix Belmondo

Dopo una lunga attesa è uscito il video ufficiale di "Half men", la canzone di Vivian Darkangel vs Joe Marzetto & Darken M.I. con la partecipazione di Felix Belmondo, che è stato appena premiato VIP mediatico 2018 al gran galà degli Italian Porn Awards.

La canzone lancia un messaggio contro due temi sociali molto importanti come lo sfruttamento della prostituzione e la violenza sulle donne: la cantante ed artista poliedrica bolognese non è nuova ad inserire pornoattori nei suoi video musicali, come nel caso di Fernando Vitale nel video di "Simsalabimbe" o Franco Trentalance nel video di "Rock DJ".

Il pornoattore veneto Felix Belmondo torna sulla scena dei video musicali dopo aver diretto alcuni video hip hop del rapper triestino Dolbi, tra i più celebri "Las Vegas", "Caroline de Jaie" ma soprattutto "Vittoria Risi".

Grazie al suo omonimo video la pornostar veneziana ha esordito in questo campo fino al recente successo nel video di Salmo "Playlist", il quale con una geniale mossa di marketing è stato caricato su Pornhub anzichè su Youtube: grazie a questo video il rapper sardo è diventato talmente popolare sul sito porno streaming più importante al Mondo, da essere addirittura seguito dal profilo ufficiale di Pornhub su Instagram.